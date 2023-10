S. Żaryn: Rosja jest wciąż zainteresowania osłabianiem Zachodu poprzez sztuczny szlak migracyjny

Rosja jest wciąż zainteresowania osłabianiem Zachodu poprzez sztuczny szlak migracyjny - napisał na platformie X (dawniej Twitter) zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, obywatele krajów arabskich są zachęcani do podróży do Europy poprzez materiały reklamowe.

Stanisław Żaryn przekazał w sobotę w mediach społecznościowych, że "trwa operacja hybrydowa destabilizująca granicę Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą". "Rosja wciąż jest zainteresowana osłabianiem Zachodu przy wykorzystaniu sztucznego szlaku migracyjnego. Ostatnie informacje wskazują, że działania te mogą ulec wzmocnieniu" - podkreślił.

"W ostatnich dniach publikowane są kolejne materiały stymulujące migrację. Chodzi o materiały reklamowe, które zachęcają cudzoziemców m. in. z krajów arabskich do podróży do Europy. Wiele reklam mówi o podróży przez Rosję" - napisał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak wskazuje Żaryn, "od początku operacji hybrydowej przeciwko Polsce szlak migracyjny ma charakter stymulowanego procesu". "Biura podróży, instytucje państwowe Rosji i Białorusi, państwowi przewoźnicy, służby - w działania przeciwko Europie Wschodniej angażują się różne instytucje" - dodał.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że 77 osób próbowało minionej doby nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską i dostać się do Polski. Wśród tych osób byli między innymi obywatele Maroka, RPA i Iranu. 39 spośród tych osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Migranci zatrzymani w 2023 r. na tej granicy przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.