Sachajko (Kukiz'15): zaproponowane przez PiS zmiany w Kodeksie wyborczym są pozytywne

Zmiany w Kodeksie wyborczym zaproponowane przez PiS są jak najbardziej pozytywnie, a nawet zbyt małe; brakuje rozwiązania, które wykluczyłoby działanie podprogowe na wyborców - ocenił we wtorek w Studiu PAP Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

W czwartek po południu grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Najważniejsze zmiany to nowe obwody w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji.

Poseł koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko we wtorkowej rozmowie z PAP.PL pytany był, czy zagłosuje za zmianami zaproponowanymi przez PiS. Odpowiedział, że na razie czeka na sejmową debatę, poprawki i końcowy etap prac nad projektem. Dodał jednak, że "to, co jest w tej chwili zaproponowane, jest pozytywne".

"Zmiany są jak najbardziej pozytywnie, a nawet powiedziałbym, że są one zbyt małe. Nie można wykluczać części społeczeństwa z tego, że mogą zagłosować. Mamy w Polsce powiatowej bardzo złą komunikację, za którą odpowiadają ci, którzy w tej chwili krytykują zmianę ordynacji" - podkreślił.

Sachajko zauważył, że w projekcie brakuje rozwiązań znanych z innych krajów demokratycznych, na przykład z Francji. "Tam wszystkie ulotki, wszystkie bannery idą do tamtejszej Państwowej Komisji Wyborczej i jedną paczką przychodzą do każdego obywatela" - powiedział. Jego zdaniem takie rozwiązanie wyklucza "działanie podprogowe" na wyborcę, w ramach którego jest on "zasypywany" ulotkami danego kandydata. "W tej chwili ten, kto ma pieniądze, potrafi działać podprogowo, zaklejając banerami wszystkie płoty i rozrzucając miliony ulotek" - dodał.

Poseł Kukiz'15 stwierdził, że zastosowanie mechanizmów znanych z Francji doprowadziłoby do tego, że wybory byłyby "tanie i równe", a każdy wyborca otrzymałby komplet wszystkich informacji w jednej przesyłce.

"Transparentność jest najważniejsza w demokracji. Nic mądrzejszego jak na razie nie wymyślono, ale żeby demokracja się sprawdzała, to jest potrzebna ta transparentność" - podkreślił Sachajko.

