Sąd nie rozpoznał apelacji oskarżonego i utrzymał wyrok. Jest kasacja RPO

Sąd odwoławczy utrzymał wyrok pozbawienia wolności i grzywny, ale w uzasadnieniu orzeczenia nie wspomniał o odwołaniu jednego z oskarżonych. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł w tej sprawie kasację wskazując, że sąd nie rozpoznał faktycznie apelacji oskarżonego - poinformowało biuro RPO.

Jak wynika z informacji biura rzecznika, chodzi o sprawę obywatela, którego sąd pierwszej instancji skazał razem z innymi oskarżonymi na karę pozbawienia wolności oraz grzywny. Oskarżeni złożyli apelacje do sądu drugiej instancji, który utrzymał to orzeczenie w mocy. Jednak - jak zaznacza RPO - w uzasadnieniu wyroku sąd nie wspomniał o odwołaniu wnioskodawcy, odnosząc się jedynie do racji innych oskarżonych.

"Sąd II instancji w uzasadnieniu wyroku ani nie wskazał, że obrońca wnioskodawcy wniósł środek odwoławczy, ani nie odniósł się do podnoszonych w niej zarzutów. Zdaniem RPO taką sytuację należy interpretować tak, jakby sąd odwoławczy w ogóle nie rozpoznał argumentów przedstawionych w apelacji wnioskodawcy. Dlatego rzecznik złożył kasację do Sądu Najwyższego" - czytamy w informacji rzecznika.

W skardze kasacyjnej do SN rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd odwoławczy. Jak uzasadnił RPO, pominięcie apelacji oskarżonego w uzasadnieniu wyroku to rażące uchybienie sądu o kasacyjnym charakterze. W kasacji pokreślono, że Kodeks postępowania karnego zobowiązują sąd odwoławczy co do zasady do rozważenia wszystkich wniosków i zarzutów wskazanych w środku odwoławczym. Zgodnie z przepisami Kpk sąd powinien te rozważania przedstawić w uzasadnieniu.

Rzecznik podkreślił, że uchybienie tym obowiązkom nie pozwala na ocenę prawidłowości kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia. To z kolei - zdaniem RPO - czyniłoby prawo strony do dwuinstancyjnego rozpoznania sprawy karnej iluzorycznym. "Jeżeli bowiem sąd nie przedstawia swojego rozumowania oskarżonemu, jest on pozbawiony nie tylko możliwości poznania stojącego za wyrokiem rozumowania, lecz także faktycznej gwarancji, iż sędziowie rzeczywiście poświęcili uwagę jego sprawie" - podkreślił rzecznik.

Jak argumentował RPO, z pisemnego uzasadnienia wyroku powinno wynikać, czy i w jaki sposób sąd II instancji rozpoznał apelację oraz rozważył zasadność zarzutów i wniosków w niej zawartych. "Innymi słowy, za pomocą rzetelnie przygotowanego uzasadnienia sądy są obowiązane udowadniać oskarżonym, że rozpoznały sprawę" - dodał rzecznik.

RPO zauważył też, że prawo do rzetelnego procesu gwarantuje Europejska Konwencja Praw Człowieka. Rzecznik przypomniał w tym kontekście, że unijny trybunał sprawiedliwości w jednej z rozstrzygniętych spraw ustalił, iż "jednym z wyznaczników [standardu rzetelnego procesu] jest wyraźne wskazanie w uzasadnieniu wyroku podstawy rozstrzygnięcia, a więc także odniesienie się do argumentacji stron, które gwarantuje stronie możliwość stwierdzenia rzeczywistego skorzystania z prawa do apelacji".

TSUE wskazał też, że "zrealizowanie obowiązku ujętego w treści art. 6 ust. 1 Konwencji wymaga odniesienia się w uzasadnieniu wyroku do każdego istotnego - na tle konkretnej sprawy - argumentu, a zatem brak odniesienia do takiej argumentacji (np. zupełne przemilczenie istotnej kwestii) stanowi o naruszeniu standardu rzetelnego procesu".