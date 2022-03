Sąd nie uchylił aresztu podejrzanemu o zabicie Aleksandry i Oliwii

Krzysztof R., podejrzany o zabójstwo Aleksandry i Oliwii z Częstochowy nie wyjdzie na wolność. Sąd Okręgowy w Częstochowie nie uwzględnił w poniedziałek wniosku obrońcy o uchylenie tego środka zapobiegawczego.

Kobiety zaginęły 10 lutego, ich ciała znaleziono po 11 dniach w kompleksie leśnym niedaleko Romanowa. Ich znajomy Krzysztof R. został aresztowany jeszcze przed odnalezieniem ich zwłok. Nie przyznał się do popełnienia tej zbrodni.

Informację o nieuwzględnieniu zażalenia złożonego przez obrońcę podejrzanego przekazał PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz. "Sąd utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Kolejny środek odwoławczy oczywiście nie przysługuje" - powiedział sędzia.

10 lutego Aleksandra i Oliwia, w nieznanych okolicznościach, opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi. 16 lutego częstochowska prokuratura przekazała, że zatrzymany w tej sprawie został 52-letni Krzysztof R. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące pod zarzutem podwójnego zabójstwa, mimo że jeszcze wówczas miejsce ukrycia zwłok nie było znane. Prokuratura na razie nie informuje jakie dowody obciążają podejrzanego.

Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 45-latki i jej córki zakończyły się 21 lutego odnalezieniem ich zakopanych ciał w lesie obok drogi krajowej nr 91, w pobliżu Romanowa. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że młodsza z nich została prawdopodobnie uduszona; biegli nie byli w stanie wskazać przyczyny śmierci starszej z ofiar, ma ona zostać ustalona w trakcie dodatkowych badań - toksykologicznych i histopatologicznych. Śledczy czekają na ich wyniki.

Badania DNA potwierdziły, że zwłoki znalezione 21 lutego w lesie koło Romanowa (Śląskie) to ciała Aleksandry i Oliwii - były one konieczne, bo bliscy ofiar nie byli w stanie uczestniczyć w identyfikacji ciał. Jak poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, od czasu odnalezienia zwłok podejrzany nie był ponownie przesłuchiwany. Kiedy może do tego dojść, śledczy nie ujawniają.

Jak podawała prokuratura, 52-letni Krzysztof R. dotychczas nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie informują na razie o stanie odnalezionych zwłok, ani o możliwym motywie zbrodni. Prokuratura potwierdza jednak, że podejrzany i ofiary byli znajomymi. Aleksandra W. i Krzysztof R. mieli położone w pobliżu siebie ogródki działkowe, Krzysztof R. miał też remontować kobiecie mieszkanie.

Podczas tych prac miał bez wiedzy i zgody kobiet zamontować kamerkę w pokoju Oliwii. Prokuratura potwierdziła, że jeden z zarzutów przedstawionych R. związany jest z nieuprawnionym zainstalowaniem kamery w mieszkaniu pokrzywdzonych. Także do tego przestępstwa się nie przyznał i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokuratura nie informuje na obecnym etapie postępowania, czy nagrania z kamerki były przez R. udostępniane innym osobom.