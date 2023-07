Sąd Okręgowy wyznaczył na wrzesień terminy posiedzenia przygotowawczego ws. Sławomira Nowaka

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył na wrzesień dwa terminy posiedzenia przygotowawczego, rozpoczynające proces w sprawie korupcyjnej i byłego ministra transportu Sławomira Nowaka – podał w poniedziałek portal tvp.info.

"Rzeczniczka ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Mirosława Chyr przekazała w odpowiedzi na pytania portalu tvp.info, że w sprawie Sławomira Nowaka wyznaczono termin posiedzenia przygotowawczego na 8 i 18 września 2023 r. Jak dodała, na 10 sierpnia wyznaczono termin posiedzenia dot. wniosku obrońcy Nowaka o uchylenie poręczenia majątkowego, środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu" - czytamy na portalu.

Rzeczniczka, cytowana przez portal przekazała również, że sprawy są wyznaczane według kolejności ich wpływu do referatu danego sędziego. "Przed sprawą o sygn. VIII K 293/21 oskarżonego Sławomira N. i innych do referatu sędziego wpłynęły 32 sprawy" - poinformowała.

Na początku lipca Sąd Najwyższy zdecydował, że to Sąd Okręgowy w Warszawie ma prowadzić proces ws. afery korupcyjnej i Nowaka; tym samym SN nie przychylił się do wniosku warszawskiego sądu o przekazanie tej sprawy do innego sądu - czytamy na portalu.

Jak przypomniał portal TVP Info, w grudniu 2021 roku b. minister transportu został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym, w tym założenie oraz kierowanie zorganizowaną międzynarodową grupą przestępczą, zajmującą się popełnianiem przestępstw korupcyjnych i płatną protekcją.

wni/ sdd/