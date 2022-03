Sąd skazał byłego posła na Sejm RP za powoływanie się na wpływy

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli skazał byłego posła na Sejm RP Zbigniewa R. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za powoływanie się na wpływy - przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej śledztwo w tej sprawie prowadził Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Prokurator oskarżył byłego posła na Sejm RP Zbigniewa R. o powoływanie się w okresie od 2011 roku do 2014 roku na wpływy i "utwierdzanie Mariana D. w przekonaniu o istnieniu takich wpływów w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie". "W zamian za korzyści majątkowe i ich obietnice Zbigniew R. podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw, z którymi zwrócił się do niego Marian D." - podała PK.

Jak ustalili śledczy, do powoływania się na wpływy dochodziło w okresie od połowy 2011 do lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie. "Marian D. zwrócił się do Zbigniewa R. o załatwienie korzystnej dla jednej ze spółek decyzji Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości tej spółki z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Lasów Państwowych. Kolejna spraw dotyczyła nominacji na urząd sędziego dla Klaudii D. i jej delegacji do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto Zbigniew R. podjął się załatwienia kredytu w wysokości 70 milionów złotych dla jednej ze spółek" - wyliczyła prokuratura.

Według ustaleń śledztwa były poseł przyjmował od Mariana D. korzyści majątkowe w postaci gotówki w kwotach od 10 do 15 tysięcy złotych, które były przekazywane systematycznie co miesiąc w okresie od co najmniej połowy 2011 r. do połowy 2012 r. "Łączna kwota tych korzyści wynosiła nie mniej niż 120 tysięcy złotych" - przekazała PK.

"Ponadto Zbigniew R. otrzymał alkohol o łącznej wartości prawie 3500 złotych w tym 24 butelki whisky, 6 butelek koniaku, 12 butelek brandy i 9 butelek wódki oraz paliwo, które tankował na jednej ze stacji na koszt Marianna D." - zaznaczyła PK.

Prokuratura Krajowa przekazała, że "Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli uznał Zbigniewa R. za winnego skazując go i wymierzając karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 300 stawek po 100 złotych oraz orzekł przepadek korzyści majątkowej w wysokości 120 tysięcy złotych i przepadek równowartości alkoholu w wysokości prawie 3500 złotych".