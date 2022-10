Sąd wymierzył 1,3 mln zł kary od czterech osób za nabywanie fikcyjnych faktur i wprowadzanie ich do obrotu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał cztery osoby o nabywanie fikcyjnych faktur VAT umożliwiających im uchylanie się od opodatkowania i uszczuplenia należnych danin. Oskarżonym wymierzył kary grzywny i opłaty w łącznym wymiarze 1,3 mln zł, o co wnioskował prokurator z dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował PAP, że śledztwo w tej sprawie dotyczyło grupy popełniającej przestępstwa skarbowe. Związane były z poświadczaniem nieprawdy w fakturach VAT, dokumentach podatkowych w celu uchylenia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych. "Grupa działała w okresie od lutego 2017 roku do lutego 2019 roku" - zaznaczyła PK.

"Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało już 76 osób, a wobec dziewięciu z nich stosowano tymczasowe aresztowanie. Wśród podejrzanych są główni organizatorzy procederu wystawiania fikcyjnych faktur jak również przedsiębiorcy, którzy wykorzystali te faktury do zaniżenia należności podatkowych. Niemal wszyscy podejrzani, którym ogłoszono zarzuty przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia w przedmiocie zbywania lub nabywania fikcyjnych faktur. Przedsiębiorcy złożyli korekty zeznań podatkowych i regulują zaległe podatki" - wyjaśniła PK.

Cztery osoby, które zostały oskarżone w tej sprawie usłyszały właśnie wyrok w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. "Sąd wymierzył oskarżonym m.in. kary grzywny i opłaty w łącznym wymiarze 1,3 mln zł, o co wnioskował prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Jeszcze w toku śledztwa prokurator doprowadził do złożenia przez ówczesnych podejrzanych korekt zeznań podatkowych i uiszczenia zaległych podatków w łącznej kwocie blisko 900 tys. zł" - podała PK.

"Łącznie w następstwie działań prokuratury oraz opolskiego Centralnego Biura Śledczego Policji i organów Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu fiskus odzyskał ponad 2 mln zł. Kwota ta dotyczy jedynie czterech oskarżonych prowadzących działalność gospodarczą korzystających z fikcyjnych faktur VAT" - tłumaczyła PK.

"Dotychczas w toku śledztwa ustalono ponad 130 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pod różnymi formami prawnymi, które nabywały od członków grupy faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Łączna wartość należności wskazana w nierzetelnych fakturach VAT wynosi ponad 70 mln zł. Śledztwo jest dynamiczne, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania" - dodała PK.