Sąd zakazał Stowarzyszeniu Lewicy Demokratycznej posługiwanie się logiem SLD

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Stowarzyszeniu Lewicy Demokratycznej posługiwanie się logiem partii SLD. Stowarzyszenie założyli byli politycy, którzy należeli wcześniej do partii o tej nazwie.

Na początku czerwca ub.r. byli politycy Lewicy m.in. wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (wcześniej Wiosna) oraz posłowie Joanna Senyszyn, Andrzej Rozenek i Robert Kwiatkowski (wszyscy wcześniej w SLD) powołali Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, które posługuje się skrótem SLD oraz znakiem graficznym ze skrótem nazwy.

Kwiatkowski informując o stowarzyszeniu podkreślał, że skrót którym ono się posługuje, nie jest przypadkowy. Jak mówił, założyciele stowarzyszenia wyszli z założenia, iż Polsce potrzebna jest "lewica demokratyczna otwarta na rozmowę z lewicą pozaparlamentarną".

Nowa Lewica, czyli partia, która jest kontynuatorką dawnego SLD, skierowała sprawę do sądu domagając się zakazu posługiwania się znakiem graficznym.

W czwartek sekretarz Nowej Lewicy Marcin Kulasek opublikował postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Czytamy w nim, że sąd nakazał na czas trwania postępowania zakaz posługiwania się logiem SLD.

"Postanowienie sądu oznacza, że w Polsce nie można podszywać się pod dziedzictwo i dorobek dziesiątek tysięcy ludzi, którzy tworzyli Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie może być tak, że grupa ludzi założy sobie stowarzyszenie, które będzie posługiwać się znakiem graficznym identyfikującym przez lata jedną z najważniejszych polskich partii politycznych" - powiedział PAP Kulasek.

Przyznał, że ze stowarzyszeniem Nową Lewicę łączy podejście do Konstytucji, Unii Europejskiej, czy praworządności. "W kanonie wartości europejskich, w kulturze politycznej opartej na rządach prawa, mieści się stosowanie do postanowień sądów" - dodał poseł.

Do postanowienia sądu odniósł się w rozmowie z PAP także Robert Kwiatkowski, który poinformował, że do stowarzyszenia pismo od sądu nie dotarło. "Zarówno fundacja Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i Nowa Lewica co chwila próbuje w sądzie w Zielonej Górze, a także w innych miejscach w Warszawie coś tam robić. Do tej pory to było nieskuteczne, więc wątpię, żeby to teraz było skuteczne" - powiedział.

"W zgłoszeniu do sądu o stworzeniu stowarzyszenia załączyliśmy stosowny wzór graficzny i nazwę i tego nam nie podważono, mimo, że się starali" - przekazał Kwiatkowski. Nazwał sprawę "kolejną przepychanką w kolejnym sądzie".

Partia SLD została założona w 1999 r. przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD. Koalicja ta była skupiona wokół partii Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej i zawiązana została w roku 1991.

W 2019 r. Konwencja SLD zdecydowała zmienić statut. Na bazie nowych przepisów doszło do połączenia Sojuszu i Wiosny Roberta Biedronia pod wspólną nazwą Nowa Lewica. W partii powstały dwie frakcje: Wiosny i SLD.