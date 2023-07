Sałek: system wymaga uszczelnienia

Niestety, od kilkunastu lat problem śmieciowy dotyczy też Polski. Należy dalej uszczelniać system, usprawniać go i poprawiać, żeby śmieci do nas nie trafiały oraz ścigać tych, którzy je do Polski sprowadzili - ocenił w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" doradca prezydenta Paweł Sałek.

Prezydencki doradca w wywiadzie dla "Naszego dziennika" był pytany o problem utylizacji śmieci.

"Niestety, od kilkunastu lat problem śmieciowy dotyczy też Polski. Rozpoczął się on w latach 2010 - 2013. Bogate państwa chciały składować w Polsce śmieci i odpady w tani, nielegalny sposób. Jeśli jest nielegalnie, niezgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, prawa gospodarki odpadami, odzysku, recyklingu, utylizacji, to jest tanio. Następne problemy, z którymi musimy się mierzyć, to kwestia uszczelnienia granic - bardzo radykalnego podejścia do transportu odpadów - i pozwoleń. To musi być zrealizowane - i to jest robione. Należy dalej uszczelniać system, usprawniać go i poprawiać, żeby śmieci do nas nie trafiały" - powiedział.

Jego zdaniem "należy ścigać tych, którzy sprowadzali śmieci do Polski". "Wobec nich muszą być wyciągnięte konsekwencje. Osoby te powinny ponieść za to odpowiedzialność finansową, karną i skarbową. Nie może być tak, że ktoś składuje u kogoś odpady nielegalnie, niezgodnie z przepisami, bez respektowania uwarunkowań środowiskowych, technicznych, tak jak to jest na składowiskach" - mówił.

Według Sałka należy poprawić przepisy unijne w tym zakresie. "Nasze przepisy krajowe, w sensie pozytywnym, sięgają dalej, są bardziej radykalne niż przepisy unijne. To się znacznie poprawiło w ostatnich latach. Mamy monitoring na składowiskach, mamy bardzo precyzyjny system przewozu odpadów, pozwoleń, zgód, weryfikacji sprawdzania tych spraw, jeśli chodzi o GIOŚ oraz inspektorów wojewódzkich" - podkreślił.