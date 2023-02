Samolot z polskimi ratownikami ze strażackiej grupy HUSAR wystartował i leci do Polski

Samolot z polskimi ratownikami ze strażackiej grupy HUSAR wystartował z Turcji i leci do Polski - poinformował w środę komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Jak przekazał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak samolot z ratownikami ze strażackiej grupy HUSAR wystartował i leci do Polski. "Czekamy na Was my, czekają Wasze rodziny" - napisał na Twitterze komendant główny PSP.

We wcześniejszym wpisie zaznaczył, że ok. godz. 15 ratownicy zostaną powitani na lotnisku. "Wasz trud był tego wart - 12 uratowanych osób. Duma i wielka radość, bo wracacie bezpieczni i co najważniejsze w pełnym składzie" - napisał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Strażaków powitać ma m.in. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

W grupie HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue) pracującej w tureckiej Besni działało 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów. Towarzyszyło im pięciu medyków z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Udało im się uratować podczas misji 12 osób.

Polacy wylecieli z pomocą kilkanaście godzin po trzęsieniu ziemi, które w nocy z 5 na 6 lutego dotknęło południowo-wschodnią Turcję oraz północną Syrię i miało magnitudę 7,8. Jego epicentrum znajdowało się w rejonie tureckiej prowincji Kahramanmaras. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów.

Według szacunków liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi przekroczyła już 41 tys., a z niektórych szacunków wynika, że ofiar może być nawet dwukrotnie więcej.