Samonaprawiający się plastik jest już ekologiczny

Opracowany przed kilkoma laty plastik, który sam się naprawia i można go wielokrotnie wykorzystywać, właśnie stał się jeszcze lepszy. Sztuczne składniki naukowcy zamienili w nim na naturalne i teraz, bakterie mogą rozłożyć go w ciągu miesiąca.

W 2016 roku eksperci z Uniwersytetu Konstancji przedstawili plastik, który jest twardszy od typowych tworzyw, niepalny, a niektóre uszkodzenia same się w nim naprawiają.

Wytwarza się go w temperaturze pokojowej, bez toksycznych rozpuszczalników. To nie wszystko - przed utwardzeniem, można go łatwo uformować w praktycznie dowolny kształt, a po dodaniu wody można go z powrotem zmienić w miękką formą i ukształtować ponownie. Od czasu jego prezentacji wynalazek zyskał szerokie zainteresowanie przedstawicieli przemysłu.

Od teraz ma kolejną, ogromną zaletę - stał się biodegradowalny.

"Wcześniej do produkcji naszego mineralnego plastiku wykorzystaliśmy kwas poliakrylowy. Chemicznie rzecz ujmując, kwas ten ma ten sam szkielet, co polietylen, który słabo się rozkłada i stanowi duży problem w środowisku naturalnym" - zaznacza kierujący zespołem prof. Helmut Cölfen.

Zamiast typowych syntetycznego składnika, w nowej wersji plastiku badacze zastosowali składnik naturalny - kwas poliglutaminowy. Jest on łatwo dostępny, a jednocześnie liczne mikroby naturalnie żyjące w środowisku potrafią go rozkładać.

W przeprowadzonych dotąd testach mikroorganizmy obecne w leśnej glebie zaczynały trawić plastik w ciągu 5 dni, a po 32 dniach był już całkowicie rozłożony.

"Nasz nowy, mineralny plastik ma wszystkie zalety poprzedniego, ale ma także decydującą przewagę - jego podstawowy składnik - kwas poliglutaminowy - można wytwarzać z pomocą mikroorganizmów i jest całkowicie biodegradowalny" - podkreśla prof. Cölfen.

O wynikach poinformowano w piśmie "Small Methods" (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.202300575).