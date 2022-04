Samorządowcy apelują o wstrzymanie handlu z Białorusią i Rosją

Samorządowcy skupieni w Ruchu Samorządowym "Tak! Dla Polski" zaapelowali do polskiego rządu o wstrzymanie wszelkiego ruchu handlowego z Białorusią i Rosją. Apel wystosowali w środę na konferencji prasowej zorganizowanej przy drodze z Białegostoku do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach.

Od kilku tygodni przed tym przejściem utrzymują się bardzo długie kolejki ciężarówek, w których stoi nawet 1,5 tys. tirów, a czas oczekiwania sięga 80 godzin. W środę rano było to 78 godzin.

"W tych tirach może być wszystko, może być żywność, sprzęt, części zamienne do różnych maszyn, które tak naprawdę zasilają w większości machinę wojenną Putina (...) Nie prowadzi się interesów z mordercami i kłamcami" - mówił prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski.

Apelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by wstrzymany został "wszelki handel i ruch graniczny" z Białorusią i Rosją. "Białoruś też wspiera reżim Putina, jesteśmy za tym, żeby wywierać presję na Putinie, aby on wyprowadził wojska z Ukrainy i dopiero wtedy będzie można rozmawiać i o zadośćuczynieniu (...), i będzie można normalizować stosunki" - powiedział Truskolaski.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodniczący rady Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski", pytał "od kiedy przestaniemy importować węgiel i ropę z Rosji". "Podajmy konkretną datę, a najlepiej, jakbyśmy zrobili to natychmiast" - mówił podkreślając, że obecnie brak wsparcia finansowego działań "faszystowskiego rządu Rosji" jest Ukrainie bardzo potrzebny.

"Ile takich tragedii, jak w Buczy musimy jeszcze odkryć, żebyśmy przestali oglądać się na innych, a zaczęli od siebie? Zacznijmy od siebie, że umiemy zachować się jak trzeba" - powiedział Karnowski.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłą środę, że Polska będzie robiła wszystko, by odejść od rosyjskiej ropy do końca roku. Wyraził nadzieję, że w maju uda się zakończyć import węgla z Rosji dzięki ustawie, której projekt rząd przesłał do Sejmu; zakłada on m.in. zakaz przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu. Premier zaznaczył, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu. Morawiecki zaapelował też do UE o wprowadzenie podatku od rosyjskich węglowodorów.