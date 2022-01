Samorządowcy z ruchu "Tak! Dla Polski" chcą pilnego spotkania z premierem, m.in. ws. Polskiego Ładu

Samorządowcy z ruchu "TAK! Dla Polski" skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym domagają się pilnego spotkania z nim w sprawie niezbędnej ich zdaniem korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Ocenili, że są one szkodliwe dla obywateli.

O skierowaniu listu do premiera poinformowano w przekazanym w poniedziałek PAP komunikacie. W liście tym samorządowcy stwierdzili m.in., że już pierwsze dni obowiązywania Polskiego Ładu pokazały, iż "brak należytych konsultacji społecznych, szaleńczy pośpiech w pracach legislacyjnych, brak uwzględniania postulatów ekspertów i samorządowców spowodowały, że nawet potencjalni nieliczni beneficjenci tych zmian, otrzymali niższe wynagrodzenia, czy też świadczenia emerytalne".

Zwracali też uwagę na "niezwykle szkodliwe" ich zdaniem skutki Polskiego Ładu dla jednostek samorządu terytorialnego. Wobec planowanych działań naprawczych zwrócili się o natychmiastowe zmiany legislacyjne w tym zakresie, zanim negatywne skutki dotkną poszczególne gminy i ich mieszkańców.

Samorządowcy z Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski zwrócili uwagę, że "konstrukcja przepisów Polskiego Ładu, zwiększająca obciążenia fiskalne, zmusi większość podatników do podjęcia działań, które ochronią ich przed ponoszeniem dodatkowych świadczeń publicznoprawnych".

Według samorządowców w szczególności będzie to dotyczyć dwóch grup: podatników podatku dochodowego w wysokości 32 proc., których obciążenia z tytułu podatku dochodowego i składki zdrowotnej będą obecnie wynosić 41 proc. oraz przedsiębiorców rozliczających się podatkiem pobieranym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 19 proc., których obciążenia z tytułu podatku dochodowego i składki zdrowotnej będą obecnie wynosić 23,9 proc.

"Istniejące już analizy doradców podatkowych wskazują, iż jedną z najlepszych form dla osiągnięcia powyższego celu będzie zmiana formy opodatkowania na podatek przychodowy. Niniejsze, choć może się okazać zbawienne dla tych grup podatników i trudno zarzucać im, że zamierzają z tego skorzystać, będzie miało katastrofalny skutek dla finansów jednostek samorządu terytorialnego" - napisali samorządowcy.

Podkreślali, że gminy nie posiadają udziału w podatku przychodowym, a tym samym przejście każdego mieszkańca danej gminy z podatku dochodowego na podatek przychodowy, skutkuje całkowitym pozbawieniem gmin dochodu z wpłacanego podatku, bo całość podatku wpłacana jest na rzecz Skarbu Państwa.

"Powyższe nie tylko pozbawi gminy istotnego źródła dochodów, ale stworzy wręcz patologiczny stan, w którym istotna część mieszkańców - w tym najbardziej zamożnych - poprzez uiszczane podatki nie będzie partycypować w utrzymaniu gminy, a jednocześnie będzie korzystać ze wszelkich zadań publicznych realizowanych przez samorząd" - napisali.

Postulowali też wprowadzenie do ustawy o dochodach jednostek samorządu zmiany polegającej na przyznaniu gminom udziału we wpłatach podatku przychodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, co najmniej w wysokości 39,34 proc., a także ustalenia udziału w tym podatku dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego.

"Bez tej zmiany samorządy terytorialne w bliskim okresie mogą stanąć przed problemem braku środków na zapewnienie ciągłości realizacji podstawowych zadań publicznych, nie wspominając już o kontynuacji ich rozwoju, przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego całego kraju" - podkreślili.

Samorządowcy wskazali również, że mieszkańców już dotyka drożyzna, niepokojąco wysoka inflacja (8,6 proc.) oraz "gigantyczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej". Stwierdzają, że konsekwencje odczują nie tylko samorządy jako organy zarządzające miastem czy gminą, ale także zwykli mieszkańcy, przedsiębiorcy czy nauczyciele. Podkreślali, że już pod koniec stycznia Polki i Polacy zapłacą o połowę więcej za prąd i gaz, otrzymają niższe wynagrodzenie za pracę, a wielu z nich także niższą emeryturę.

Samorządowcy skarżyli się też na "kolosalne" dla samorządów podwyżki cen energii elektrycznej i gazu; wskazali, że tylko w 2022 roku miasta, gminy i powiaty zapłacą za prąd od 60 do 180 proc. więcej, a za gaz - od 300 do 450 proc.

Zwrócili się z prośbą o pilne spotkanie premiera z przedstawicielami Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski w możliwie najszybszym terminie.

Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski to organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. Założyciele Ruchu Samorządowego reprezentują regionalne organizacje zrzeszające m.in. 5 marszałków województw, 51 prezydentów miast, 60 burmistrzów i 51 wójtów.