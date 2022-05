Samorządowcy z "Tak! Dla Polski" opowiadają się za wspólną listą opozycji

Samorządowcy z "Tak! Dla Polski" uważają, że powinna być jedna, wspólna lista opozycji w kolejnych wyborach - powiedział PAP lider stowarzyszenia Jacek Karnowski, który w ostatnim czasie spotkał się z szefami kilku ugrupowań opozycyjnych, w tym z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem, który ma podobny pogląd.

Prezes stowarzyszenia samorządowego "TAK! Dla Polski" i prezydent Sopotu potwierdził w rozmowie z PAP, że w piątek, wraz z innymi liderami stowarzyszenia spotkał się z liderem PO.

"Rozmawiamy z liderami różnych partii, bo chcemy ich przekonać do naszego pomysłu decentralizacji państwa" - powiedział Karnowski. Poinformował, że w tym tygodniu rozmawiał też z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym, a wcześniej także z liderem Polski2050 Szymonem Hołownią.

Dodał, że głównym tematem tych spotkań było przekonanie liderów politycznych do programu daleko idącej decentralizacji państwa i wzmocnienia pozycji samorządów. "Absolutne minimum, to powrót do rozwiązań sprzed objęcia władzy przez PiS" - zaznaczył Karnowski.

Samorządowcy przygotowali wstępny projekt deklaracji w tej sprawie. Karnowski zapewnił PAP, że wszyscy liderzy generalnie ją popierają, choć w najbliższym czasie będą dopracowywane szczegóły.

Karnowski zapewnił też, że podczas spotkań z liderami partyjnymi nie zapadły żadne ustalenia w sprawie ewentualnych wspólnych list wyborczych opozycji. "Choć oczywiście my jako samorządowcy popieramy jedną, wspólną listę. To przecież był nasz postulat" - powiedział Karnowski.

Poinformował, że w niedzielę środowiska samorządowe organizują we Wrocławiu "okrągły stół" na temat pomocy dla obywateli Ukrainy, do którego zapraszają wszystkie siły polityczne, a także przedstawicieli rządu.

W ostatnią środę w Lublinie Donald Tusk informował, że w ciągu najbliższych tygodni podpisze "porozumienie o wzajemnym wspieraniu się" z samorządowcami, ale też z innymi partiami opozycji demokratycznej. W czwartek na konferencji prasowej w Warszawie poinformował, że samorządowcy z ruchu "TAK! dla Polski" przygotowali projekt deklaracji, który przedstawili Koalicji Obywatelskiej, Polsce 2050, PSL oraz Lewicy. "Według mojej wiedzy wszystkie te partie są zainteresowane podpisaniem tej deklaracji, a samorządowcy są bardzo zainteresowani, aby politycy tych opcji poważnie potraktowali ideę współpracy przy wyborach i jednej listy" - dodał Tusk.

Według niego, deklaracja miałaby stanowić m.in. o "pełnym wsparciu dla samorządu - jego samodzielności finansowej". "Samorząd to jest - można powiedzieć - nasze realne państwo, na dole, nie tu w budynku sejmowym. Samorząd jest też finansowo niezwykle poszkodowany ostatnimi decyzjami choćby z tzw. Polskiego Ładu" - wskazał lider Platformy.