Sanchez: Europa jest otwarta dla tych, którzy dokonali takiego wyboru

Europa jest otwarta dla tych, którzy dokonali takiego wyboru; Europa jest z wami – oświadczył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, przemawiając w sobotę w Kijowie do deputowanych Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.

"Jestem dziś tutaj, by wam powiedzieć: Europa jest otwarta dla tych, którzy dokonali takiego wyboru. Unia Europejska została stworzona po to, by zapobiec nowym wojnom. Zdecydowaliśmy się na zjednoczenie, by być razem w różnorodności i to uczyniło nas silniejszymi. Europa jest z wami, a wy jesteście w jedności z Europą" - powiedział.

Wystąpienie Sancheza nie było transmitowane ze względów bezpieczeństwa. Premier Hiszpanii opublikował fragment swego przemówienia na Twitterze. (https://tinyurl.com/265nk6z9)

Szef hiszpańskiego rządu przybył na Ukrainę pierwszego dnia przewodnictwa jego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

Z Kijowa Jarosław Junko