Sandomierz: Transport humanitarny z Wiednia dotarł do miasta

Ciężarówka z transportem humanitarnym dla uchodźców z Ukrainy dotarła do Sandomierza z Wiednia. To blisko 40 ton różnorodnej pomocy - poinformował w niedzielę wieczorem burmistrz Marcin Marzec.

Jak przekazał na Facebooku burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, pomoc została zebrana dzięki staraniom Krystyny Połaskiej-Auer z organizacji Global Family. "Dotarło do nas blisko 40 ton różnorodnej pomocy, w tym artykuły higieniczne, żywność, ubrania, artykuły chemiczne, koce, namioty itp. Będą one sukcesywnie trafiać do potrzebujących uchodźców na naszym terenie" - poinformował burmistrz.

Transport zorganizował i koordynował PCK Sandomierz oraz Urząd Miejski w Sandomierzu.

"Dobro jest niesamowitą siłą. Siłą, która pokona ostatecznie każde zło. Solidarność ludzka uświadomiła nam dziś po raz kolejny, że zjednoczeni możemy zmierzyć się z każdą trudnością" - napisał prezydent.

W punktach zorganizowanych przez władze województwa świętokrzyskiego przebywa obecnie ponad 1,5 tysiąca uchodźców z Ukrainy. Dotąd największy transport osób uciekających przed wojną miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Do Sędziszowa dotarł pociąg, którym przyjechało 1,1 tys. uchodźców. Z tej grupy jedna trzecia została na ternie województwa świętokrzyskiego.