Sandomierz: Wernisaż wystawy o Jerzym Ossolińskim - 30 maja

„Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza” – to tytuł wystawy czasowej, którą przygotowuje Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Będzie to największe i najważniejsze w tym roku wydarzenie wystawiennicze tej instytucji. Wernisaż zaplanowano na 30 maja.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu Mikołaj Getka-Kenig poinformował w środę podczas konferencji prasowej, że przygotowywana wystawa będzie najważniejszą i największą przygotowywaną w tym roku w sandomierskim muzeum.

"Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny to jedna z najważniejszych postaci w historii politycznej dawnej Rzeczypospolitej związanej z Sandomierzem, Klimontowem i Ossolinem. To postać emblematyczna dla dziejów magnaterii epoki przedrozbiorowej. To wybitny polityk związany przede wszystkim z królem Władysławem IV Wazą" - zaznaczył dyrektor.

Na wystawie zaprezentowane zostanie ponad 50 eksponatów, w tym 37 obiektów wypożyczonych z ośmiu instytucji z całej Polski. Zobaczyć będzie można m.in. starodruki, tłok pieczęci Maksymiliana Ossolińskiego, oraz popiersie i obraz przedstawiający postać kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Zobaczyć będzie można także XVII-wieczną mapę przedstawiającą województwo sandomierskie oraz zabytki archeologiczne pochodzące z zamku w Ossolinie. Zbiory wypożyczono m.in. z Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dyrektor dodał, że wystawa będzie wpisywać się w cykl projektów realizowanych przez Muzeum Zamkowe, które wiążą się z prezentowaniem dziedzictwa Sandomierza i Sandomierszczyzny.

"Jerzy Ossoliński idealnie wpisuje się w naszą politykę wystawienniczą. Mamy nadzieję, że nasza ekspozycja nie tylko będzie dobrze promować naszą instytucję, ale także woj. świętokrzyskie, jako to miejsce, które w swojej przeszłości miało tak wybitne jednostki, które zasłynęły nie tylko na ziemiach polskich, ale też poza jej granicami" - dodał dyrektor.

Honorowy patronat nad ekspozycją objął minister kultury, wicepremier Piotr Gliński. Patronat medialny nad wystawą sprawuje Polska Agencja Prasowa.

Wernisaż odbędzie się we wtorek 30 maja o godz. 17. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 24 września.