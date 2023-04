Sarnów wygrał z Drużyną Marzeń w finale piłkarskich Mistrzostw Polski dzieci z domów dziecka

W sobotę na stadionie OSiR Bemowo w Warszawie odbyły się XIV Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. To największy w Polsce turniej dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mistrzostwo zdobył Sarnów pokonując Drużynę Marzeń z Jeleniej Góry.

W meczach, które rozgrywane były przez cały dzień, wzięły udział dziewczęta i chłopcy do 17. roku życia. Łącznie było to 360 zawodniczek i zawodników grających w 36 drużynach. Organizatorem mistrzostw jest Stowarzyszenie "Nadzieja na Mundial".

Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna z Sarnowa (woj. śląskie) trafiając do bramki drużyny przeciwnej bezpośrednio z rzutu rożnego, po błędzie bramkarza drużyny przeciwnej i po strzale z dystansu. Mecz zakończył się wynikiem 3:0. "To wielki sukces, pracowaliśmy na to cały rok i opłaciło się. Chłopcy są fantastyczni" - skomentował trener drużyny Sarnów Tomasz Hałat.

"Oni tym żyją, to jest dla nich jedyna forma, dzięki której mogą wyjść z patologii, z różnych złych nawyków, środowisk. Piłka nożna ich buduje i dzięki niej są bardziej wartościowymi ludźmi" - powiedział trener zwycięskiej drużyny. "Nie mają czasu na wariactwo, na nudę. Piłka nożna jest dla nich wszystkim, ale najważniejsze jest hobby, każdy młody człowiek musi je mieć" - dodał.

"Przyjechaliśmy ze składem, który stworzyliśmy w sumie w dwa tygodnie temu, bo rocznik się rozsypał" - zaznaczył lewy obrońca drużyny Sarnów Daniel Balikowski. "Jesteśmy z siebie dumni, ale to wszystko zasługa naszego trenera" - dodał.

Drugie miejsce na podium wywalczyła Drużyna Marzeń Jelenia Góra, a trzecie Debiutanci Łódź.

Trener Drużyny Marzeń Jelenia Góra Paweł Szabat powiedział, że podczas mistrzostw "emocje są nie do opisania". "To jest pewien sposób resocjalizacji i oderwania się od miejsca, w którym są i pokazania im, że oni też potrafią. Ci chłopcy są bardzo zaangażowani. To również niesamowita szansa na rozwój i motywacja do uprawiania sportu" - zaznaczył.

"Zdobyliśmy wicemistrza Polski, bardzo się cieszymy. Cieszymy się z nagród, medali i pucharu. Gratuluję też innym klubom, które strzelały nam do bramki" - powiedział obrońca Drużyny Marzeń Jelenia Góra Dawid Szafarz. "Było bardzo trudno, ale zachowaliśmy zimną krew i walczyliśmy do końca" - przyznał.

"Czuję się bardzo podekscytowany, nie myślałem, że tak daleko zajdziemy. Nie byliśmy do końca zgrani, to nasze pierwsze mistrzostwa razem, ale jestem zachwycony. Walczyliśmy, a trzecie miejsce to też bardzo dobry wynik" - skomentował sukces swojej drużyny środkowy obrońca Debiutantów Łódź Jakub Czarnecki. "Od małego gram, zawsze miałem w sercu piłkę nożną i myślę, że będę robił jak najwięcej, żeby osiągnąć coś w życiu" - dodał.

Na gali finałowej, oprócz nagród i gromkich braw dla wygranych drużyn, przyznane zostały również inne tytuły poszczególnym zawodnikom. Królem strzelców tegorocznych mistrzostw został Patryk Nowak z Burzy Kłobuck, zdobywając 15 goli. Tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Oktawian Waleczek z Sarnowa, a najlepszej zawodniczki - Kamila Piekarz z Tajfuna.

Jak co roku młodym zawodnikom kibicowali byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, którzy tradycyjnie - po meczu finałowym mistrzostw - zmierzyli się z nimi w meczu pokazowym. Byli to m.in. Dariusz Dziekanowski, Jacek Krzynówek, Tomasz Kłos i Marek Jóźwiak.

Najlepsi piłkarze biorący udział w mistrzostwach powoływani są do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka, które Stowarzyszenie "Nadzieja na Mundial" organizuje tradycyjnie w Warszawie. W tym roku turniej zaplanowano na 12-13 sierpnia. Do tej pory w Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka uczestniczyło blisko 2,5 tys. zawodników z całego świata. Polska zdobyła tytuł mistrzowski w 2013 r.

Patronami honorowymi XIV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej są Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polski Związek Piłki Nożnej.