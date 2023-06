Sąsiad Ukrainy organizuje najważniejsze wydarzenie polityczne w swojej historii

1 czerwca ma miejsce spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Inicjatywy zainaugurowanej w 2022 roku przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona.

Spotkanie 27 państw członkowskich UE i 20 innych krajów europejskich (bez Rosji i Białorusi) w zamku położonym zaledwie 20 kilometrów od terytorium Ukrainy stanowi wyzwanie pod względem bezpieczeństwa i organizacji dla 2,6-milionowego kraju położonego między Ukrainą a Rumunią, członkiem NATO – czytamy w serwisie Radia Wolna Europa. Samoloty obserwacyjne NATO (Airborne Warning and Control Systems wczesnego ostrzegania) będą obserwować niebo nad miejscem szczytu do 2 czerwca, podało NATO w oświadczeniu.

Polska też ma swój udział w umacnianiu proeuropejskiego kursu Mołdawii poprzez wsparcie wojskowe dla rządu tego kraju. Mołdawia jest bowiem celem hybrydowych działań Federacji Rosyjskiej, która w ramach swojej wizji „Ruskiego Miru” (rosyjskiej przestrzeni politycznej) chce utrzymać to państwo w swojej strefie wpływów.

- W związku z koniecznością wzmocnienia proeuropejskiego rządu w Kiszyniowie oraz zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim, podjął decyzję o przekazaniu MSW Mołdawii sprzętu i wyposażenia, w tym broni i amunicji, a także m.in. hełmów, kamizelek taktycznych oraz kompletów ochronnych. To kolejna już pomoc ze strony Polski na rzecz bezpieczeństwa Mołdawii - informuje Polska Agencja Prasowa.

Europejska Wspólnota Polityczna jest „dzieckiem” prezydenta Francji Emmanuela Macrona

To już drugi po praskim szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP), która powstała z inicjatywy prezydenta Francji. W założeniach Paryża EWP ma stanowić szeroki projekt konsultacji państw europejskich. Na szczycie w Pradze prezydent Macron pokusił się o stwierdzenie, że EWP to narzędzie do zapobiegania „wojnom domowym, tym chorobom dziecięcym zjednoczonej Europy”- czytamy w Deutche Welle.

Jednakże, biorąc pod uwagę wcześniejsze stanowisko Francji w sprawie np. integracji Bałkanów Zachodnich w tym rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, państwa posiadające aspiracje europejskie jak Mołdawia czy Ukraina mogą traktować takie inicjatywy jako alternatywę wobec członkostwa w UE.

Ponadto nie jest to nowa inicjatywa Francji. Już w 1989 roku ówczesny prezydent Francji François Mitterrand zaproponował taką wspólnotę, w związku z przełomem politycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten plan jednak nie doszedł do skutku, ponieważ miał być on rozszerzony na Rosję, co budziło niepokój mniejszych państw regionu, którym udało się zrzucić polityczne „jarzmo” Rosji.

Główne cele prac Europejskiej Wspólnoty Politycznej nie są klarowne

Spotkanie EWP w Kiszyniowie ma zbieżny skład ze szczytem Rady Europy, który odbył się w maju na Islandii, jedynie bez udziału Kosowa, które jest reprezentowane w Kiszyniowie.

Temat pomocy dla Ukrainy również wybrzmiewał w Rejkiawiku, dlatego przez krytyków nazywany jest również „klubem dyskusyjnym”, którego cele polityczne są bliżej nieokreślone.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu, podczas inauguracji szczytu EPC, powiedziała, "że stanowi on "platformę do identyfikacji rozwiązań, w które wszyscy możemy się zaangażować, aby przywrócić pokój na kontynencie europejskim i go chronić".

- Szczyt jest wyrazem naszej jedności, siły i determinacji, aby działać razem jako „rodzina”, która pozostaje zjednoczona i współpracuje w celu rozwiązania wspólnych problemów. W najbliższych godzinach chcemy przeprowadzić dyskusję na temat sposobu, w jaki możemy skonsolidować bezpieczeństwo kontynentu i jak możemy zapobiegać konsekwencjom rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Będziemy musieli znaleźć rozwiązania kryzysów w sektorze energetycznym; powinniśmy zmierzać w kierunku czystszego i bezpieczniejszego paneuropejskiego systemu energetycznego - podsumowała swoją wypowiedź Maia Sandu, cytowana przez mołdawską agencję prasową Mold-Press.