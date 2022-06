Sasin: 2,5 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych dla Lubelszczyzny

W drugiej turze rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów województwa lubelskiego trafi 2,5 mld zł - poinformował w piątek w Leśniowicach minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier wręczył w piątek przedstawicielom samorządów promesy inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Wskazał, że jest to druga tura środków, z tego programu, którego celem jest niwelowanie różnic w rozwoju poszczególnych regionów kraju. Zaznaczył, że wsparcie to jest potrzebne "by niwelować zaszłości z wielu dziesięcioleci". "Tu inwestycji było mniej niż w innych regionach, ponieważ brakowało (...) myślenia rządzących, że Polska jest jedna i wszystkie regiony powinny się tak samo szybko" - mówił.

Sasin zaznaczył, że Lubelszczyzna, mimo inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, wciąż jest jednym z najuboższych regionów Unii Europejskiej. "Średnia zamożność Lubelszczyzny to 48 proc. średniej UE " - wskazał. Dodał też, że np. w regionie warszawskim wskaźnik ten wynosi 166 proc. średniej UE. Przypomniał, że np. z funduszu inwestycji lokalnych, funduszu dróg samorządowych trafiło ponad 6 mld zł. "Teraz przekazujemy kolejną transzę w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w wysokości 2,5 mld zł, z czego 226 mln zł trafi do samorządów powiatu chełmskiego" - podkreślił Jacek Sasin.

Środki te zostaną przeznaczone - jak mówił - na dalszy rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowej, edukację, opiekę społeczną, kulturę, zdrowie. Zaznaczył też, że w przyszłym roku będą kolejne transze, które w znacznie mierze trafią do samorządów we wschodniej Polsce.

Wystąpienie wicepremiera w Leśniowicach próbowała zakłócać grupa osób, która przyjechała wcześniej na traktorach. Kilku mężczyzn wznosiło krytyczne uwagi w stronę szefa MAP. Na miejscu interweniowała policja. Po spotkaniu z samorządowcami, Jacek Sasin rozmawiał z rolnikami m.in. na temat transportu zboża z Ukrainy, dopłat dla rolników, cen nawozów.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.