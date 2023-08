Sasin: Czas odrzucić myślenie, że ważne są tylko wielkie ośrodki

Czas odrzucić myślenie, że ważne są tylko wielkie ośrodki - mówił w sobotę wieczorem w Brańsku (Podlaskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas III DniaTradycji Obojga Narodów.

"Naszą ambicją jest dzisiaj to, aby tę ziemię podźwignąć, żeby tę część Podlasia, tę część Polski uczynić znowu centrum naszej ojczyzny, może nie geograficznie, ale w rozumieniu zainteresowania władz, tych wszystkich, którzy podejmują ważne decyzje w Polsce. Czas wreszcie na to, aby odrzucić to stare myślenie - a to się stało już kilka lat temu kiedy PiS przęjęło władzę - odrzucić to stare myślenie, że ważne są tylko wielkie ośrodki, wielkie centra, a takie małe miejscowości (...) ta Polska lokalna jest miej ważna i należy do niej przykładać mniej wagi" - mówił Sasin i dodał, że polityka rządu PiS przede wszystkim zwraca uwagę właśnie na te mniejsze ośrodki.

Sasin podał, że w ostatnich latach do powiatu bielskiego z trzech największych funduszy rządowych wpłynęło ok. 200 mln zł na różne inwestycje podnoszące poziom życia.

Sasin podkreślał przy okazji III Dni Tradycji Obojga Narodów w Brańsku i przypomnieniu 530-lecia Brańska, że Polska ma swoje tradycje, bogate tradycje lokalne i Polacy powinni być z nich dumni. Zapewnił, że z drogi wspierania Polski lokalnej doceniania, szczególnego zainteresowania, obecna władze nie zejdzie.

Minister wręczył dzieciom nagrody w konkursie plastycznym o tematyce patriotycznej. Kroił też urodzinowy tort miasta. Były pokazy husarskie, łucznicze.

Dni Tradycji Obojga Narodów służą promowaniu dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów ( państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejącego w latach 1569-1795). Dni organizują Muzeum Podlaskie i Podlaski Instytut Kultury.