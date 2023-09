Sasin: dla Podlasia program PiS jest najlepszym z możliwych

Województwo podlaskie to region, dla którego program PiS jest najlepszym z możliwych - mówił w sobotę w Białymstoku szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin, lider podlaskiej listy PiS do Sejmu. Zapewniał, że to program, który oznacza "rozwój i bezpieczeństwo".

"Jesteśmy zgodną drużyną, która chce doprowadzić do tego i doprowadzi do tego, że ten kierunek, który przyjęła Polska osiem lat temu, będzie kontynuowany" - mówił Sasin w swoim wystąpieniu podczas sobotniej prezentacji podlaskiej listy PiS w wyborach do Sejmu i Senatu, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Poinformował, że lista została w sobotę zarejestrowana.

Sasin mówił, że to "kierunek zapewnienia Polakom bezpiecznej przyszłości, rozwoju, wzrostu poziomu życia, dobrej przyszłości dla Polski i Polaków". Podkreślał, że program PiS oznacza "rozwój i bezpieczeństwo". "My uznaliśmy, że termin +Polska B+ musi być na stałe i skutecznie usunięty z polskiego słownika i rzeczywistości. Polska B musi zniknąć" - dodał Sasin.

W wyborach w obecnej kadencji liderem podlaskiej listy PiS do Sejmu był Dariusz Piontkowski; obecny wiceminister edukacji i nauki będzie w jesiennych wyborach startował z 6. miejsca.

Drugie na liście sejmowej przypadło Jackowi Boguckiemu, obecnemu senatorowi PiS z regionu; o miejsce w Senacie walczyć będzie za to jego żona Anna Bogucka, obecnie burmistrz Czyżewa.

