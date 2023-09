Sasin: dla Podlasia program PiS jest najlepszym z możliwych (aktualizacja)

Województwo podlaskie to region, dla którego program PiS jest najlepszym z możliwych - mówił w sobotę w Białymstoku szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin, lider podlaskiej listy PiS do Sejmu. Zapewniał, że to program, który oznacza "rozwój i bezpieczeństwo".

"Jesteśmy zgodną drużyną, która chce doprowadzić do tego i doprowadzi do tego, że ten kierunek, który przyjęła Polska osiem lat temu, będzie kontynuowany" - mówił Sasin w swoim wystąpieniu podczas sobotniej prezentacji podlaskiej listy PiS w wyborach do Sejmu i Senatu. Prezentacja odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Poinformował, że lista została w sobotę zarejestrowana.

Sasin mówił, że to "kierunek zapewnienia Polakom bezpiecznej przyszłości, rozwoju, wzrostu poziomu życia, dobrej przyszłości dla Polski i Polaków". Podkreślał, że program PiS oznacza "rozwój i bezpieczeństwo". "My uznaliśmy, że termin +Polska B+ musi być na stałe i skutecznie usunięty z polskiego słownika i rzeczywistości. Polska B musi zniknąć" - dodał Sasin.

Lider podlaskiej listy PiS mówił o "ogromnych inwestycjach" w ostatnich ośmiu latach, które zostały zakończone lub rozpoczęte w regionie i - jak to ujął - "odmieniają charakter tej ziemi". Wymieniał trasy Via Baltica i Via Carpatia. Sasin poinformował, że w planie jest przebudowa do standardu drogi ekspresowej odcinka Białystok-Augustów-Suwałki.

Mówił o "strumieniu pieniędzy, który nigdy nie był tak szeroki i nie płynął w takiej obfitości do samorządów". Jak podał, tylko z głównych rządowych programów (w tym z Polskiego Ładu) było to 4,5 mld zł dla samorządów w województwie.

Szef resortu aktywów państwowych podkreślał też kwestię bezpieczeństwa; akcentował, że Podlaskie to region leżący przy granicy z Białorusią "która dzisiaj jest ośrodkiem, z którego prowadzona jest wojna hybrydowa przeciwko Polsce". "W różnych wymiarach, również w tym wymiarze szturmu na naszą granicę przez nielegalnych pseudo emigrantów, bo są to ludzie zwiezieni specjalnie tutaj, żeby zakłócać nasze bezpieczeństwo, destabilizować nasz kraj" - mówił.

"Skutecznie chronimy dzisiaj Polskę, skutecznie chronimy również województwo podlaskie przed tymi niebezpieczeństwami" - zapewniał Sasin. Wymienił budowę zapory na granicy, mówił o zwiększeniu liczebości wojska i innych służb mundurowych i tworzeniu nowych jednostek wojskowych.

"Ale przygotowujemy się również do jeszcze bardziej dramatycznych wydarzeń, mamy nadzieję oczywiście, że nasze działania spowodują, iż do nich nie dojdzie i taki jest nasz cel. Ale musimy pokazać, że jesteśmy silni, że mamy determinację, żeby bronić każdego kawałka naszej ziemi i się nigdy nie cofniemy" - powiedział.

W okręgu obejmującym województwo podlaskie jest do zdobycia w wyborach do Sejmu czternaście mandatów. Cztery lata temu Zjednoczona Prawica zdobyła tam osiem mandatów. Liderem listy był wtedy Dariusz Piontkowski; obecny wiceminister edukacji i nauki będzie w jesiennych wyborach startował z 6. miejsca.

Drugie na liście sejmowej przypadło Jackowi Boguckiemu, obecnemu senatorowi PiS z regionu; o miejsce w Senacie walczyć będzie za to jego żona Anna Bogucka, obecnie burmistrz Czyżewa. Trzeci na liście sejmowej jest Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji.

Z posłów, którzy cztery lata temu zdobyli mandaty w Podlaskiem, tym razem nie ma na liście Aleksandry Szczudło (obecnie Łapiak), Jacka Żalka i Lecha Kołakowskiego. Jest na niej za to duża grupa podlaskich samorządowców, m.in. starosta białostocki Jan Perkowski czy wicemarszałek województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz (kandydat Suwerennej Polski).

Z ósmego miejsca będzie startowała reprezentantka środowiska prawosławnego Lucja Nimierowicz, odpowiedzialna za działalność niepublicznego przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. "Cieszę się, że również przedstawiciel społeczności prawosławnej jest na naszej liście i myślę, że będzie właśnie dowodem na to, że jesteśmy tym ugrupowaniem, które zwraca się do wszystkich, chce być ugrupowaniem wszystkich Polaków" - mówił minister Sasin.

W wyborach do Senatu są w Podlaskiem do zdobycia trzy mandaty. Kandydatami - oprócz Anny Boguckiej - są dwaj obecni senatorowie PiS: Marek Komorowski i Mariusz Gromko.

