Sasin dla "Sieci": na stole leżą dwie propozycje: nasza i Tuska

W istocie na stole leżą dwie propozycje: nasza i Tuska - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w tygodniku "Sieci".

Sasin pytany był o tegoroczne wybory parlamentarne. Przedstawił plan Zjednoczonej Prawicy na kolejne miesiące.

"Plan jest prosty: wygrać wybory i rządzić dalej z korzyścią dla wszystkich Polaków i państwa polskiego" - powiedział.

"Wszystkiego powiedzieć oczywiście nie mogę (...). Ale te podstawowe punkty wyglądają następująco. Po pierwsze, pełna mobilizacja, wszystkie ręce na pokład, bezpośrednie dotarcie do Polaków. Po drugie, wyciszenie sporów wewnętrznych, zamknięcie tematów, które dzielą, skupienie się na tych najważniejszych elementach łączących nasz obóz i na pozytywnym programie. Podkreślanie naszej wiarygodności. Po trzecie wreszcie - pokazanie prawdziwego oblicza opozycji (…). Naszym zadaniem jest ostrzeżenie wyborców przed tym, co naprawdę oznaczałby powrót tych ludzi do władzy" - dodał rozmówca "Sieci".

"Bierzemy się za bary z problemami i jesteśmy w tym skuteczni. I to na co dzień w tym tak medialnym świecie działa czasem przeciw nam. Gdy jednak przychodzi do podjęcia decyzji o przyszłości własnej i kraju, to nasza solidna, umiarkowana propozycja, bezpieczeństwo i rozwój, które oferujemy, okazują się bardziej atrakcyjne" - powiedział Sasin.

Jego zdaniem to, że naprzeciwko stoi Donald Tusk wyostrza wybór, który stoi przed Polakami. "W istocie na stole leżą dwie propozycje: nasza i Tuska. Skuteczność rządów po 2015 r. i to, co było przedtem, plus rozpętanie wojny kulturowej i groźby, że wsadzą wszystkich do więzienia oraz - jak mówił pan Siemoniak - że wyślą silnych ludzi i wyrzucą tych, co nie od nich. Ludzie rozumieją, jak wielkim ryzykiem byłby taki wybór (…). Polacy mają prawo wiedzieć, co będą oznaczały ponowne rządy Donalda Tuska. Plan opozycji oznacza dla Polaków nędzę i pozbawienie majątku narodowego" - ocenił.