Sasin: MF intensywnie pracuje nad projektem ustawy dot. Polskiego Ładu

Ministerstwo finansów na wtorkowym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów zapewniało, że trwają intensywne prace nad projektem ustawy, który zrealizuje ostatnie zapowiedzi premiera Morawieckiego ws. Polskiego Ładu - oświadczył wicepremier Jacek Sasin.

Jak powiedział w środę dziennikarzom w Sejmie Sasin, na posiedzeniu Komitetu, którym kieruje, ze strony ministerstwa finansów padło zapewnienie, że "prace trwają bardzo intensywnie i wszystkie kwestie, które pan premier w ostatni piątek zapowiadał, znajdą wkrótce swój wyraz w gotowym projekcie ustawy".

Pytany, kto powinien ponieść konsekwencje w związku z zamieszaniem przy wprowadzaniu Polskiego Ładu Sasin stwierdził, że "to już są decyzje pana premiera".

"Niewątpliwie kwestia odpowiedzialności politycznej w tej kwestii powinna stanąć. Nie są to jednak moje decyzje. Ale mówimy, że doszło do pewnych błędów na różnym poziomie, np. w komunikacji i dotarciu do Polaków z rzetelną i właściwą informacją o tym, jak ten system wygląda i jakie czynności każdy podatnik powinien podjąć. Tego niewątpliwie zabrakło" - powiedział minister aktywów. Były też pewne niedociągnięcia w samych przyjętych przepisach, stąd konieczność dodatkowych działań - zaznaczył.

"W wyniku dyskusji publicznej, która w tej sprawie się toczy, decyzje takie zapadają na bieżąco. Jesteśmy otwarci na krytykę, na oczekiwania grup społecznych i korygujemy naszą politykę. Mam nadzieję, że ministerstwo finansów udźwignie ciężar, który na nim spoczywa, i w krótkim czasie będziemy mieli usunięcie tych wszystkich problemów" - oświadczył wicepremier Jacek Sasin.

Odnosząc się do sporu z Czechami o działalność kopalni w Turowie, Sasin podkreślił, że we wtorek omówił czeskie oczekiwania z minister klimatu Anną Moskwą i prezesem PGE Wojciechem Dąbrowskim.

"Jesteśmy gotowi, aby wyjść z pewnymi nowymi propozycjami. Mam nadzieję, że strona czeska doceni, że jesteśmy jeszcze gotowi do pewnych ustępstw, bo zależy nam na porozumieniu i chcielibyśmy ten temat zamknąć" - powiedział wicepremier.

Jak zaznaczył, "w żadnym wypadku nie możemy zaakceptować rozwiązań grożących zakłóceniem pracy czy zamknięciem kopalni lub elektrowni w Turowie, co godziłoby w bezpieczeństwo energetyczne Polski".

"Na to zgody nie ma" - podkreślił, dodając, że jest natomiast zgoda na to, aby tam, gdzie oczekiwania strony czeskiej są racjonalne - żeby zostały spełnione.