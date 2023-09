Sasin na obchodach rocznicy sowieckiej napaści z 1939 r.: niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze

Musimy mieć na uwadze, że niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze; dlatego musimy być gotowi, aby jej bronić. Mając to na uwadze, rozbudowujemy polską armię – powiedział w Berżnikach (woj. podlaskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas obchodów 84. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę.

Na cmentarzu w Berżnikach znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy 24. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza "Sejny" zamordowanych 24 września 1939 roku na strażnicy we wsi Stanowisko przez armię sowiecką.

"Jednym z miejsc, które okryło się chwałą, ale jednocześnie jest dowodem hańby sowieckich najeźdźców, są Berżniki. To miejsce, gdzie znajdowała się strażnica 24. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza. Tutaj żołnierze ponieśli tragiczną ofiarę" - powiedział w Berżnikach minister Sasin.

Podczas upamiętniającej sowiecką agresję na Polskę uroczystości "Warta Pamięci" na cmentarzu w Berżnikach zgromadzili się w sobotę mieszkańcy, samorządowcy, poczty sztandarowe, żołnierze i młodzież z klas mundurowych.

"Polacy mają wspaniałą, dumną historię. Wiele pokoleń walczyło o suwerenność, walczyło o to, aby Polska mogła być krajem niepodległym, abyśmy my, Polacy, mogli sami decydować o sobie. To jest ogromna wartość. Pokolenia naszych przodków cierpiały i ginęły za to, żeby Polska mogła być takim krajem, jakim jest dzisiaj" - stwierdził szef MAP.

Jacek Sasin podkreślił, że "jesteśmy winni pamięć wszystkim tym, którzy bronili naszej niepodległości i ta pamięć musi być pielęgnowana".

"Tutaj w Berżnikach mamy do czynienia z takim +małym Katyniem+, z zapowiedzią tego, co czekało polskich jeńców wojennych na Wschodzie. Oficerowie, żołnierze popędzeni na Sybir, często w nieludzkich warunkach tracili życie, zamęczani byli również niewolniczą pracą" - wskazał minister.

Dodał, że aby nigdy więcej nie doszło do utraty suwerenności, polska armia musi być na tyle silna, żeby nie tylko mogła skutecznie obronić Polskę, ale by była także elementem odstraszania potencjalnych najeźdźców.

"Dlatego wzmacniamy polską armię, rozbudowujemy ją ilościowo, ale przede wszystkim wyposażamy ją w nowoczesne uzbrojenie, zarówno to z polskich fabryk, jak i to, które pochodzi z importu - ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej. Dzisiaj najbardziej zaawansowane technologicznie systemy obrony lądowej i powietrznej są już dostępne dla polskiego żołnierza" - zaznaczył Sasin.

"W taki dzień jak dzisiaj musimy mieć na uwadze, że niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze. To, że dziś żyjemy w Polsce bezpiecznej, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Dlatego musimy być gotowi, aby tej naszej niepodległości bronić, aby Polska nigdy już nie była pozbawiona możliwości skutecznej obrony. Mając właśnie tę przestrogę na uwadze, rozbudowujemy polską armię" - podkreślił minister.

Projekt "Warta Pamięci" przypomina o agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Inicjatorami akcji są Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego oraz Fundacja Rekonstruktorzy.pl. W niedzielę przypada 84. rocznica sowieckiej napaści.