Sasin: nie zejdziemy z drogi wspierania Polski lokalnej

Nie zejdziemy z drogi wspierania Polski lokalnej, dalej będą wspierane koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne i Ludowe Zespoły Sportowe - powiedział w niedzielę po południu w Łomży (woj. podlaskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jack Sasin.

Wicepremier uczestniczył na Podlasiu w plenerowej imprezie "Polska od kuchni" z udziałem kilkudziesięciu kół gospodyń wiejskich z regionu, które były oceniane w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu na najlepsze wytwarzane przez nie produkty.

Głównym motywem konkursu był niedzielny obiad. Na stoiskach były także: ciasta, wędliny, pieczywa, kiszonki, napoje i inne wytwarzane przez gospodynie rzeczy: koronki czy obrazy.

Sasin powiedział, że do ubiegłego roku do kół gospodyń trafiło w Polsce 205 mln zł.

"I dalej będziemy te programy realizować, podobnie jak inne programy skierowane do OSP, do LZS. Chcemy wspierać tę aktywność Polaków, którzy żyją poza wielkimi miastami, żyją właśnie w takich średnich, małych miastach, w gminach, w swoich lokalnych społecznościach i chcą żyć aktywnie, chcą się organizować, chcą coś robić dla swojej społeczności i szerzej dla nas wszystkich. To jest nasze zobowiązanie, zobowiązanie naszego rządu, i chciałbym to jeszcze raz potwierdzić, że z tej drogi wspierania Polski lokalnej, wspierania aktywności Polaków w Polsce lokalnej nie zejdziemy" - podkreślił wicepremier.

Jak podał szef MAP, w Polsce działa około 12 tys. kół gospodyń wiejskich i powstają nowe. W Podlaskiem jest ok. 500 takich kół - zaznaczył. "To już jest siła, to jest potęga. Polskie kobiety z Polski lokalnej dają głos, pokazują, że są, istnieją, potrafią i chcą być aktywne" - powiedział Sasin, deklarując dalsze wsparcie.

Od poniedziałku program wsparcia dla kół gospodyń ma uruchomić bank Pekao SA. Obecny w Łomży prezes zarządu tego banku Leszek Skiba powiedział, że wsparciem będzie się zajmować fundacja banku. Od poniedziałku do końca sierpnia każde koło może złożyć do banku jeden wniosek o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 7,5 tys. zł. Dofinansowane mają być przedsięwzięcia, które mają być zrealizowane do końca 2023 r. Nie doprecyzował, jaka łącznie kwota ma być przeznaczona na to wsparcie, ani konkretnie na jakie przedsięwzięcia koła będą mogły dostać dofinansowanie.

Podkreślił, że koła gospodyń kontynuują różne tradycje, nie tylko kulinarne, realizują pasje, a aktywność takich grup "buduje polską tożsamość i polską dumę", bo mamy swoja kulturę, historię, kuchnię, rzemiosło.