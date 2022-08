Sasin: Robimy wszystko by pomóc Rodakom na miejscu wypadku w Chorwacji

W wyniku tragicznego wypadku autokaru w Chorwacji zginęli Polacy. Wielu jest rannych. Robimy wszystko by pomóc naszym Rodakom na miejscu - napisał w sobotę na Twitterze wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin. Przekazał też wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4, na północ od Zagrzebia między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia. Według pierwszych informacji zginęło 11 osób, potem chorwackie media podały, że 12 osoba zmarła w szpitalu, co potwierdziło polskie MSZ. Ranne są co najmniej 34 osoby.

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina poinformował, że wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele.

Według premiera Mateusza Morawieckiego, byli to pielgrzymi zmierzający do Medjugorje.