Sasin: ważne jest żeby w referendum na pytanie o wyprzedać majątku powiedzieć "nie"

Polska bez polskiej własności nigdy nie będzie wolnym krajem i dlatego tak ważne jest, żeby 15 października nie tylko pójść na wybory i zagłosować na PiS, ale również wziąć udział w referendum i na pytanie o wyprzedaż majątku narodowego powiedzieć stanowcze "nie" - podkreślił Jacek Sasin.

Minister aktywów państwowych w sobotę w programie Radia Maryja i Telewizji Trwam powiedział, że PiS jest zwolennikiem silnego państwa i przeciwnikiem wyprzedaży polskiego majątku, a konkurenci polityczni chcieliby wszystko wysprzedać.

"Państwo nie może pozbywać się majątku, a nasi konkurencji mówią: wszystko sprzedajmy, wszystko sprywatyzujmy, wszystko co państwowe jest złe, a prywatne jest lepsze. To nie jest teoria, to są ludzie, którzy już takie eksperymenty na żywym ciele polskiego narodu robili" - mówił minister.

Sasin podkreślił, że efekt wyprzedaży polskiego majątku za bezcen był taki, że zagraniczne koncerny przejmowały polskie firmy poniżej wartości, często tylko po to, żeby je zamykać i nie mieć konkurencji na swoje towary na polskim rynku, które produkowano w zachodnich firmach za granicą lub w ich filach w Polsce.

Zwrócił też uwagę, że zagraniczne koncerny po przejęciu zakładów sprzedawały Polakom towary po wyższych cenach niż w swoich krajach, a często również niższej jakości.

"Polska stała się krajem taniej siły roboczej, czyli Polacy mieli pracować za grosze w Polsce w zagranicznych firmach albo wyjeżdżać za granicę i tam zbierać szparagi, pracować na budowach, wykonywać najgorsze prace za marne pieniądze. Polska miała być taką kolonią gospodarczą Zachodu, taki był efekt. W Polsce szalało też bezrobocie" - zaznaczył minister.

Szef MAP podał, że 10 lat temu, w czasach rządów Donalda Tuska, bezrobocie w Polsce wynosiło średnio wynosiło prawie 15 proc. - 14,4 proc.

"Jesteśmy tą partią, która stoi na straży tego, że nie powtórzą się straszne, antyludzkie działania jakie miały miejsce w poprzednich latach i to nie tylko w latach 90., kiedy był (Leszek) Balcerowicz, kiedy były początki zamian ustrojowych i gospodarczych, ale całkiem niedawno - osiem lat rządów Tuska i jego ekipy" - mówił minister.

Sasin zaznaczył, że doszło do 1200 transakcji wyprzedaży polskich firm w całości lub w części, za co uzyskano 60 mld zł, a wszystko to po prostu zostało przejedzone i zmarnotrawione.

"Polska bez polskiej własności nigdy nie będzie wolnym krajem, będzie zawsze niewolnikiem, zakładnikiem wielkich koncernów, wielkich funduszy, wielkiego zagranicznego kapitału. I taką polityką się kierujemy, a nasi konkurenci chcieliby wszystko wyprzedać, wyprzedać po prostu Polskę. Dlatego tak ważne jest żeby 15 października nie tylko pójść na wybory i zagłosować na PiS, ale ważne jest żeby wziąć również na referendum i na pytanie o wyprzedaż majątku narodowego powiedzieć stanowcze "nie+" - podkreślił polityk PiS.