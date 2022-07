Sasin: zrównoważony rozwój i wspieranie mniej zamożnych regionów - buduje siłę Polski

Zrównoważony rozwój i wspieranie mniej zamożnych i mniej rozwiniętych regionów, buduje siłę Polski - mówił w sobotę w Radziłowie (Podlaskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślał też, że lokalna Polska jest miejscem kultywowania tradycji.

W sobotę w Radziłowie odbył się konkurs kół gospodyń wiejskich z okolic. Wzięło w nim udział kilkanaście kół. Sasin wziął udział we wręczeniu nagród wyróżnionym kołom; wcześniej też próbował lokalnych produktów przygotowanych przez poszczególne koła.

Sasin podkreślał, że jednym z ważniejszych zadań od początku obecnego rządu jest to, by Polska rozwijała się równomiernie. Mówił, że chodzi szczególnie o wsparcie regionów, które są słabiej rozwinięte, wśród których jest województwo podlaskie.

"Wierzymy, że ten zrównoważony rozwój naszego kraju buduje siłę Polski. Tylko Polska, której każdy region będzie się rozwijał tak samo szybko i w którym mieszkańcy będą mogli żyć na takim samym poziomie, i mieć dostęp do takich samych osiągnięć cywilizacji, tylko taka Polska będzie krajem spójnym, który da poczucie bezpieczeństwa, a tym samym będzie krajem bezpiecznym, rozwijającym się w normalny, niezakłócony sposób" - mówił.

Podkreślił, że dzisiaj w Europie widać jak ważnym jest dbanie o "swój interes narodowy" i jak ważna jest siła państwa. "Tę siłę budujemy nie tylko przez siłę militarną, czy wzmocnienie naszego potencjału obronnego, ale również przez to, że budujemy zamożność poprzez zamożność regionów" - mówił Sasin.

Wicepremier podkreślał, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale podając przykład gminy Radziłów, do której trafiło ok. 15 mln zł rządowego wsparcia - wskazał jak wiele udało się zrobić. Sasin przypomniał, że do całego województwa podlaskiego rządowego wsparcia trafiło dotąd w sumie 7 mld zł; to 4,5 mld zł z programów inwestycyjnych, a 3 mld zł to wsparcie dla samorządów i przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych. "To realny wymiar wsparcia ze strony rządu, realizacji polityki zrównoważonego rozwoju" - powiedział.

Podkreślił, że to też docenienie roli lokalnej Polski: gminnej i powiatowej. Mówił, że jednym z tych przejawów aktywności żyjących na tych terenach ludzi są koła gospodyń wiejskich. Mówił, że w całej Polsce działa 11 tys. takich kół, w Podlaskiem ponad 430, a wszystkie otrzymały w sumie blisko 180 mln zł. Dodał, że te pieniądze pozwalają rozwijać "tę wielką społeczną aktywność". Wśród innych lokalnych aktywności wymienił ochotnicze straże pożarne czy ludowe zespoły sportowe.

Wyraził nadzieję, że lokalna Polska "będzie kwintesencją Polski". "W takich miejscowościach, w tysiącach takich miejsc jak to, w którym jesteśmy, przechowuje się tę polską tradycję, przechowuje się to przywiązanie do naszych tradycyjnych polskich wartości, do rodziny, do wiary, do polskiej rodziny" - mówił Sasin. Dodał, że to także polska kuchnia i tradycyjne przepisy, bo - jak podkreślił - "to nie tylko przepis na dobry smak, ale też chronią naszej polskiej tradycji".

Podkreślił, że to szczególnie ważne dzisiaj, gdy w Europie odchodzi się od tradycji, "coraz częściej mającą być zlepkiem wielu ras, wielu narodów, gdzie te różnice narodowe, kulturowe mają znikać". "My musimy zadbać o to, aby tę nasza tożsamość zachować" - mówił.

"Niezwykle się cieszę, że państwo to robicie na co dzień, że swoją aktywnością to wspieracie, dbacie o to, ażebyśmy jako Polska i Polacy nie zaginęli, nie rozpłynęli się w tym wielkim europejskim kotle" - mówił zwracając się do uczestników sobotniej imprezy.

Życzył też kołom gospodyń wiejskich, by nie brakowało im entuzjazmu. W jego ocenie, wszystkie potrawy powinny być nagrodzone, bo - jak podkreślił - w zrobienie ich włożono serce.