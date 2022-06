Sawicki: jeśli nadal będą blokady prawne dla OZE, to nie będziemy w stanie zagospodarować środków z KPO

Jeśli nadal będziemy mieli blokady prawne hamujące rozwój energii odnawialnej, to nie jesteśmy w stanie zainwestować, zagospodarować i użyć pieniędzy z KPO - uważa poseł Marek Sawicki (PSL). Według niego, czas najwyższy odblokować regulacje prawne hamujące rozwój energii odnawialnej na lądzie.

W środę Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. W czwartek w Warszawie gościła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, a później z prezydentem Andrzejem Dudą. Późnym popołudniem wszyscy troje spotkali się z mediami.

Według premiera, zgodnie z KPO, unijne środki zostaną w dużym stopniu przeznaczone na transformację klimatyczną i energetyczną. Szefowa KE podkreśliła, że polski plan przewiduje m.in. 5 mld euro na rozwój energii odnawialnej i 7,5 mld euro na elektromoblilność. Von der Leyen zastrzegła jednocześnie, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

Sawicki mówiąc o energii odnawialnej podkreślił, że "jeśli będziemy mieli nadal blokady prawne, to nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy (z KPO-PAP) zainwestować, zagospodarować i użyć". "Chyba że pan premier Mateusz Morawiecki myśli tylko o spółkach Skarbu Państwa, o wielkim obszarze na Bałtyku, to raczej tych 5 mld tam nie skonsumuje" - powiedział poseł PSL.

Zdaniem Sawickiego, "czas najwyższy odblokować regulacje prawne hamujące rozwój energii odnawialnej na lądzie". "I to, co trzeba zrobić, to zdemonopolizować przesył energii i gazu, żeby samorządy na szczeblu powiatowym mogły budować, oczywiście z udziałem tych środków unijnych, własne linie przesyłowe" - podkreślił poseł PSL.

Akceptacja KPO przez Komisję Europejską to krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KPO musi zostać jeszcze przyjęte przez Radę UE - co stanie się prawdopodobnie 17 czerwca, gdy zbiorą się ministrowie finansów państw UE.

KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje Komisja Europejska. Ma to związek z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE, który latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

W środę nowelizacją zajmował się Senat, który zaproponował blisko 30 poprawek wypracowanych na posiedzeniu senackich komisji. Teraz decyzję w sprawie tych poprawek będzie musiał podjąć Sejm.