Sawicki: mamy kandydatów na członka RPP, ale bez konsultacji z opozycją i rządzącymi nie mogę nic więcej powiedzieć

Mamy swoich kandydatów na członka Rady Polityków Pieniężnej, ale na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, bo bez konsultacji z jednej strony z opozycją, z drugiej strony z obozem rządzącym wybór może się nie udać - podkreślił w rozmowie z PAP poseł Marek Sawicki (PSL).

Szef senackiej komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina (KO) powiedział PAP, że do 23 grudnia senatorowie mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów na dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej; każda z kandydatur musi uzyskać przynajmniej siedem podpisów.

Sawicki pytany przez PAP, czy ludowcy zgłoszą swojego kandydata odparł: "Pewnie wystawimy". "Są kandydaci, ale na razie nie mogę nic przybliżać, bo bez konsultacji z jednej strony z opozycją, z drugiej strony z obozem rządzącym, wybór może się nie udać" - powiedział.

"Tak, jak rozmawialiśmy na temat Rzecznika Praw Obywatelskich kandydat był i nie udało się go spalić, więc tym razem też mamy nadzieję, że go nie spalimy" - podkreślił poseł PSL.

Pytany o doniesienia medialne dotyczące tego, że szef PO Donald Tusk chciałby, aby jednym z kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej był minister finansów z czasów koalicji PO-PSL Jacek Rostowski, Sawicki powiedział, że "w wolnym kraju można nie tylko chcieć, ale i wyrażać poglądy".

Dopytywany, czy PSL poparłoby takiego kandydata, Sawicki odpowiedział: "Raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek z PSL chciał popierać Jana Vincenta Rostowskiego". "Obok Tuska jest to jeden z głównych, że tak powiem, konstruktorów przegranych wyborów w 2015 roku" - podkreślił poseł PSL.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany niedawno o doniesienia mediów, powiedział, że "Jacek Rostowski był ministrem finansów i strasznie trudno było od niego wydobyć pieniądze na politykę społeczną". "Za to zapłaciliśmy wysoką cenę. Przez to, że te inwestycje były dopiero w drugiej kadencji i nie były na taką skalę, jak my oczekiwaliśmy, jak oczekiwali Polacy, jesteśmy w opozycji szósty rok" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"I uważam, że nie powinien (Rostowski) być kandydatem Senatu do Rady Polityki Pieniężnej. My za tą kandydaturą głosować nie będziemy" - oświadczył szef PSL.

Zgodnie z regulaminem Izby, uchwałę w sprawie wyboru członków RPP Senat podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Art. 227 Konstytucji stanowi, że w skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.

Ustawa o Narodowym Banku Polskim doprecyzowuje, że w NBP zasiada 9 członków, a każdy z nich funkcję członka Rady można pełnić tylko jedną kadencję. Wskazuje, że powołanie nowych członków Rady powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.

W okresie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, a za zgodą Rady wyrażoną w drodze uchwały (bez udziału zainteresowanego) - dopuszczalna jest działalność w organizacjach międzynarodowych. Członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku.