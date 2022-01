Sawicki: nie będziemy tworzyć wspólnego programu z PO, Hołownią, czy Lewicą, zanim go sami nie zaprezentujemy

Jako Koalicja Polska opracujemy 10 punktów minimum programowego dla opozycji, a następnie będziemy o nim rozmawiać z innymi ugrupowania opozycyjnymi; nie będziemy razem z PO, Szymonem Hołownią, czy Lewicą tworzyć wspólnego programu zanim go sami nie zaprezentujemy - podkreślił poseł Marek Sawicki (PSL).

W sobotę odbyło się pierwsze po grudniowym kongresie posiedzenie Rady Naczelnej PSL, na którym wybrano Prezydium Rady oraz zatwierdzono Naczelny Komitet Wykonawczy.

Poseł Władysław Teofil Bartoszewski poinformował po posiedzeniu, że Rada Naczelna zobowiązała NKW do opracowania 10 punktów minimum programowego dla opozycji. "Zapraszamy do współpracy wszystkie demokratyczne siły polityczne w Polsce, żebyśmy razem mogli wypracować minimum programowe, które zrealizujemy po następnych wyborach parlamentarnych" - zaapelował Bartoszewski.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że opozycja powinna szukać tego, co ją łączy. "Koniec z jakimiś kuksańcami i podkładaniem sobie nóg. Nie mamy wrogów na opozycji. Pewnie nie ze wszystkim się zgodzimy, ale wspólnym mianownikiem powinno być hasło obrazowo obejmujące to, co trzeba w Polsce zrobić: +uzdrowić Polskę, naprawić państwo+" - podkreślił szef PSL.

Sawicki powiedział PAP, że zapowiedziane punkty programowe dotyczyć będą największych problemów, z którymi mierzy się Polska. "Czyli kwestia przywrócenia demokracji w parlamencie, bo przecież jej kompletnie nie ma, nie ma nawet normalnej debaty w Sejmie, czy kwestie związane z poprawą relacji z Unią Europejską" - zaznaczył poseł PSL.

Według niego, na pewno jeden z punktów tego minimum programowego dotyczyć będzie przedsiębiorców, "którzy w tej chwili w ramach Polskiego Ładu są najbardziej pokrzywdzeni". "Na pewno znajdą się też kwestie związane z edukacją, służbą zdrowia i z rolnictwem, bo dzisiaj w wyniku drożyzny środków do produkcji rolnictwo w wielu obszarach jest naprawdę zagrożone" - dodał Sawicki.

Jak poinformował, "w ramach Rady Naczelnej będą powstawały zespoły problemowe na wzór Koalicji Polskiej, gdzie poszerzamy możliwość udziału tych partnerów, którzy już z nami są i którzy do nas dojdą". "Te punkty będą opracowane przez Koalicję Polską. Do zespołów problemowych PSL zapraszamy dotychczasowych partnerów i tych, którzy się, że tak powiem zgadzają z nami programowo i zechcą z nami pracować. To będą eksperci także spoza PSL" - podkreślił poseł Stronnictwa.

Natomiast - jak dodał - "nie jest to kwestia otwarcia się na budowanie tego programu na etapie przed prezentacją dla innych partii politycznych". "Nie będziemy razem z Platformą Obywatelską, Szymonem Hołownią, czy Lewicą tworzyć wspólnego programu zanim go sami nie zaprezentujemy. My zaprezentujemy te 10 punktów jakby minimum programowego dla opozycji, a ponieważ ze strony opozycji coraz częściej słyszymy chęć rozmowy, to trzeba rozmawiać o programie, bo to, co nam proponuje dzisiaj szef PO Donald Tusk, czyli tylko i wyłącznie anty-PiS nam nie wystarcza" - powiedział Sawicki.