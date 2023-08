Sawicki (PSL): Małgorzata Zych spełniła warunek postawiony przez prezesa PSL i pozostaje naszą kandydatką do Senatu

Małgorzata Zych spełniła warunek prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, nazwała Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym" i pozostaje naszą kandydatką do Senatu – podkreślił poseł PSL Marek Sawicki.

Małgorzata Zych w wyborach w 2019 r. startowała z listy Konfederacji, do niedawna była również liderką tarnobrzeskiego Klubu Konfederacji. Blisko współpracowała z posłem tego ugrupowania Grzegorzem Braunem, a także m.in. współorganizowała w Tarnobrzegu konferencję "Stop Ukrainizacji Polski". W najbliższych wyborach jest kandydatką do Senatu zarekomendowaną przez PSL w ramach paktu senackiego w okręgu 54 (Stalowa Wola) na Podkarpaciu.

We wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie został zapytany, dlaczego osoby, które nawet dzisiaj nie są w stanie nazwać głośno Putina zbrodniarzem, są na listach demokratycznej opozycji. Kosiniak-Kamysz odparł, że jeżeli nie będzie ze strony Zych jasnej deklaracji potępienia Władimira Putina, tego co robi na Ukrainie, "to nie będzie naszą kandydatką".

W odpowiedzi na te słowa, Zych wydała w środę oświadczenie, w którym nazwała prezydenta Rosji Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym".

"Małgorzata Zych spełniła warunek prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza i nazwała Putina zbrodniarzem wojennym" - podkreślił w rozmowie z PAP Sawicki. W związku z tym - jak dodał - "pozostaje naszą kandydatką do Senatu".

W oświadczeniu Zych napisała m.in., że jednoznacznie potępia "brutalną agresję Rosji na Ukrainę". "Zbrodnie dokonywane przez Rosjan sprawiają, że Władimir Putin, decydujący o tej agresji, jest zbrodniarzem wojennym. Wszystkie zbrodnie, do jakich doszło podczas tej wojny, muszą zostać rozliczone, a ich autorzy ukarani" - podkreśliła kandydatka do Senatu.

W dalszej części oświadczenia Zych można przeczytać, że startując z rekomendacji PSL przyjmuje program oraz wartości, którymi kieruje się to ugrupowanie. "W tych wartościach zapisano stanie po stronie zasad demokratycznego państwa prawa, wolności oraz poszanowania godności ludzkiej, które w wojnie wywołanej przez Rosję są naruszane" - stwierdziła Zych.