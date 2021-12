Sawicki: w wyborach na szefa Rady Naczelnej PSL zagłosuję na Piotra Zgorzelskego

W wyborach na szefa Rady Naczelnej PSL oddam głos na wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskego - zapowiedział w rozmowie PAP poseł Marek Sawicki (PSL). Wybory nowych władz PSL - w sobotę.

W sobotę w Warszawie odbędzie się kongres PSL, na którym zostanie wybrany prezes Stronnictwa, Rada Naczelna i jej przewodniczący, Główny Sąd Koleżeński oraz Główna Komisja Rewizyjna.

Jak dowiedziała się PAP, na prezesa partii kandydować będą obecny prezes Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł Stefan Krajewski. Z kolei na przewodniczącego Rady Naczelnej kandydować będą wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wiceprezes PSL Dariusz Klimczak oraz dwaj byli prezesi Stronnictwa Waldemar Pawlak i Jarosław Kalinowski.

Waldemar Pawlak podkreślił w rozmowie z PAP, że o ile wie, to Jarosław Kalinowski nie zamierza kandydować na następną kadencję przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. "Dlatego chciałbym kontynuować i rozwijać to dzieło, które on prowadził w taki sposób, by wokół PSL tworzyć szerszą formułę współpracy" - powiedział były prezes Stronnictwa.

Sawicki pytany przez PAP, jak ocenia kandydaturę Pawlaka na szefa Rady Naczelnej PSL odparł, że "świetnie". "Jest to człowiek z doświadczeniem, z dorobkiem, z ogólnym szacunkiem na arenie krajowej i międzynarodowej. Bardzo dobry kandydat" - podkreślił poseł ludowców.

Dopytywany, czy Pawlak ma szasnę objąć kierownictwo w Radzie Naczelnej PSL, Sawicki odpowiedział, że nie wie.

"Ja wczoraj rekomendowałem na zarządzie wojewódzkim Piotra Zgorzelskiego. I jeśli na kongresie będę mógł zabierać głos w tej sprawie, to także będę rekomendował obecnego wicemarszałka Sejmu" - oświadczył Sawicki.

Poseł ludowców wyjaśnił, że w środę obradował zarząd województwa mazowieckiego, który się ukonstytuował i jednocześnie rekomendował na kongresie na stanowisko prezesa partii Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodał, że wśród rekomendowanych na przewodniczącego Rady Naczelnej było trzech kandydatów - Jarosław Kalinowski, który otrzymał 8 głosów, Waldemar Pawlak - 17 głosów i wicemarszałek Piotr Zgorzelski, który uzyskał 54 głosy.

Sawicki dopytywany, na kogo w sobotę odda swój głos odparł: "Rekomendowałem na zarządzie wojewódzkim Zgorzelskiego, więc nie wiem, dlaczego miałbym zmienić zdanie".

Planowany na jesień 2020 r. kongres PSL został przełożony ze względu na epidemię, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach powiatowych i wojewódzkich. Zgodnie ze statutem PSL, prezesa partii wybiera się na kongresie bezwzględną większością głosów spośród co najmniej dwóch kandydatów.