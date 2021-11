Schetyna: agresja Putina jest głęboko przemyślaną strategią w stosunku do Ukrainy

Agresja Władimira Putina jest głęboko przemyślaną strategią w stosunku do Ukrainy; chce oderwać Ukrainę od wpływów UE, ale przede wszystkim NATO - uważa były szef PO Grzegorz Schetyna. Podkreślił, że Ukraina jest partnerem NATO. "Musimy jej solidarnie bronić przed agresją Rosji" - zaznaczył.

We wtorek prezydent Rosji Władimira Putina powiedział, że Moskwa może uznać za "czerwoną linię" (granicę, której nie wolno przekraczać - PAP) rozszerzenie infrastruktury wojskowej NATO na terytorium Ukrainy i podejmie kroki w odpowiedzi. Występując na forum gospodarczym w Moskwie, Putin obarczył winą Zachód za napięcia w relacjach z Rosją.

Agencja Reutera przekazała we wtorek, że sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że Sojusz wesprze Ukrainę jako swojego "ważnego partnera". Stoltenberg odniósł się w ten sposób do obaw Ukrainy związanych z rosyjską aktywnością wojskową u jej wschodnich granic. Dodał, że Sojusz Północnoatlantycki może zapewnić "trening, możliwości i oddanie Kijowowi, ale ważne jest, aby rozróżnić Ukrainę od sojuszniczych państw bałtyckich, które jako członkowie NATO mają gwarancję wzajemnej ochrony".

Były szef PO Grzegorz Schetyna, pytany we wtorek na antenie Polsat News, czy będzie wojna, odparł, że "to najgorszy zawsze, najbardziej czarny scenariusz". "Ja myślę, że prezydent Putin przygotowuje czy oswaja nas, (...) buduje przekonanie, że Ukraina ciągle jest w sferze wpływów rosyjskich. To kwestia Krymu, wojny w Donbasie, walki o to, by zorganizować ten korytarz przez ziemię ukraińską do Kremla, jeśli chodzi właśnie o dostarczenie tam wody" - powiedział Schetyna.

"To wszystko pokazuje, że agresja Putina jest głęboko przemyślaną strategią w stosunku do Ukrainy - chce oderwać Ukrainę od wpływów Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, ale przede wszystkim NATO. Chce pokazać, że Ukraina jest w sferze wpływów rosyjskich" - ocenił polityk.

Pytany, czy - gdyby miał prognozować - czy wojna jest blisko, odparł, że "na pewno będą się działy złe rzeczy na granicy ukraińsko-białoruskiej, ukraińsko-rosyjskiej".

"Ważna jest solidarna odpowiedź UE i NATO, przede wszystkim NATO. I ta wypowiedź (Jensa) Stoltenberga jest bardzo jednoznaczna. Ukraina jest partnerem NATO, musimy solidarnie jej bronić przed agresją Rosji" - zaznaczył.