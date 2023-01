Schetyna: jeśli nie jedna lista, to zbudujmy porozumienie programowe opozycji

Jeżeli w nadchodzących wyborach nie będzie jednej list ugrupowań opozycyjnych, to uważam, że należy zbudować porozumienie programowe, które będzie podstawą programu rządu po zwycięskich wyborach – powiedział w czwartek poseł PO i były szef tej partii Grzegorz Schetyna. Podkreślił też, że PO nie będzie rozważać podniesienia wieku emerytalnego.

Schetyna pytany w czwartek w Radiu Wrocław o przedstawienie programu PO przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, powiedział, że najpierw partia będzie budować relację z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. "To jest bardzo ważne. Musi być forma, w jakiej opozycja pójdzie do wyborów, opozycja demokratyczna. Czy to będzie jedna lista, czy dwie, czy trzy, jakie będą relacje między rywalizującymi czy konkurencyjnymi komitetami wyborczymi. Uważam, że wtedy będzie bardzo ważne, żeby zbudować porozumienie, jeżeli nie będzie jednej listy, między tymi, którzy idą do wyborów równolegle, ale akceptują pewne porozumienie programowe, które będzie podstawą programu rząd po zwycięskich wyborach" - powiedział poseł PO.

Polityk pytany, co może znaleźć się w porozumieniu, stwierdził, że "kwestia traktowania najważniejszych rzeczy i pomysł na pierwsze 100 dni rządów". "To także pomysł na to, co może ugrupowania współpracujące połączyć ze sobą i spowodować, że będą w taki sensowny, wspólny sposób prowadzić politykę rządu po wygranych wyborach parlamentarnych" - powiedział. Schetyna wymienił kwestie: "samorządów, naprawy finansów publicznych, przywrócenia praworządności, uniezależnienia prokuratury. "To też rozliczenie tego wszystkiego złego, bezprawnego, co odbywało się przez te ostatnie 8 lat. Ale tak, jak powiedziałem, najpierw konstrukcja kto i z kim, a później z jaką podstawą programową, która jest zobowiązaniem do realizacji jej w następnej kadencji" - mówił.

Według Schetyny "wiosna przyniesie odpowiedzi na wiele pytań i kilka politycznych rozstrzygnięć". "To jest kwestia tych najbliższych miesięcy. To wszystko się dzieje już. To widać, że jest coraz bliżej tego porozumienia i zbudowania tych relacji, które dadzą i elementarne zaufanie, i polityczną skuteczność" - powiedział.

Schetyna podkreślił przy tym, że chciałby, aby powstała "konstrukcja, która wygra wybory". "Jestem zwolennikiem tego, żeby powstał komitet sterujący, żeby liderzy opozycji demokratycznej powołali komitet sterujący. Ten komitet polityków ze wszystkich partii po prostu prowadził rozmowę, ale też sięgnął po badania. To znaczy, żeby była taka sytuacja, żeby oprzeć się np. na wynikach jednej pracowni badawczej i żeby dokładnie przebadać, czego oczekują wyborcy opozycji" - mówił.

Były przewodniczący PO podkreślił też, że Platforma nie będzie rozważać podniesienia wieku emerytalnego.

"Nie. To jest nie do wprowadzenia teraz i to może być tylko wykorzystane przez PiS, żeby podzielić opozycję i żeby w opozycję uderzyć. Temat nie istnieje, nie ma go" - zadeklarował. Według posła PO opozycja "musi mieć własną narrację i własny polityczny pomysł, a nie odpowiedzi na zaczepki PiS-owskie". "PiS tonie, PiS idzie ku wyborczej porażce i dlatego zrobi wszystko, żeby ten trend odwrócić, przerzucając odpowiedzialność czy uderzając w opozycję. Nie można się dać sprowokować" - mówił.

Pytany o programy socjalne wprowadzone przez Zjednoczona Prawicę, Schetyna powiedział, że "co zostało dane, nie będzie odebrane".