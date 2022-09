Schetyna: nie jest łatwo, żeby aborcja połączyła różne środowiska opozycyjne

Uważam, że nie jest łatwo, żeby sprawa aborcji połączyła różne środowiska opozycyjne, partie polityczne, ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne - powiedział w środę b. lider PO Grzegorz Schetyna. Wyraził jednak nadzieję, iż to nie wykluczy skutecznych rozmów z innymi ugrupowaniami.

Szef PO Donald Tusk zapowiedział podczas Campusu Polska Przyszłości, że "pierwszego dnia po wygranych wyborach" zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładająca, że aborcja do 12. tygodnia ciąży będzie wyłącznie decyzją kobiety. Zasugerował też, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla przeciwników takich przepisów. "Ja bezwzględnie będę w tych sprawach egzekwował swoją pozycją w Platformie w czasie układania list do parlamentu. Jeżeli ja dziś mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tych decyzji, ja nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie. To macie zagwarantowane" - powiedział wówczas Tusk.

Poseł KO i były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna został w środę w TVN24 zapytany o to, czy był zaskoczony słowami Donalda Tuska, który mówił, że ci kandydaci do parlamentu, którzy będą przeciwko aborcji do 12 tygodnia nie znajdą się na listach.

"Tak, bo to było takie twarde postawienie publiczne na Campusie, byłem na tym spotkaniu. To jest takie doprecyzowanie tego, co w lutym zeszłego roku przyjął zarząd Platformy Obywatelskiej. Tusk przywołuje i wpisuje w rzeczywistość polityczną wyborczą oraz nie wyklucza koalicji z ugrupowaniami, które będą tworzone przez polityków mających inne zdanie" - powiedział Schetyna.

Według niego najważniejszym jest "szukanie tego, co wspólne w relacjach z innymi ugrupowaniami demokratycznymi, żeby zbudować dużą koalicję, żeby wygrać z PiS-em".

"Uważam, że nie jest łatwo, żeby aborcja połączyła różne środowiska opozycyjne, partie polityczne, ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne. Tusk bardzo jasno powiedział, że dotyczy to Platformy" - podkreślił polityk.

Wyraził nadzieję, iż to nie wykluczy skutecznych rozmów i finalizacji porozumienia z innymi ugrupowaniami". "Że ktoś powie, że Platforma twardo stawia na przyzwolenie aborcji do 12 tygodnia, to nie możemy z nimi współpracować. Nie chciałbym, żeby tak było, bo najważniejsza jest dla mnie wspólna koalicja, która wygrywa z PiS-em" - podkreślił.