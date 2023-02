Schetyna o decyzji prezydenta ws. noweli o SN: Ta decyzja mi się nie podoba

Decyzja prezydent ws. noweli ustawy o SN mi się nie podoba; to jest nie tylko umycie rąk, ale jest to dalsze przesunięcie możliwości sięgnięcia po środki europejskie - ocenił Grzegorz Schetyna (PO).

Prezydent już wcześniej sygnalizował, że niektóre zapisy tej ustawy budzą jego zastrzeżenia - mówił Andrzej Zybertowicz.

Opozycję nie satysfakcjonuje jakiekolwiek działanie i kierowanie ustaw do TK. Opozycja zaznacza, że parę tygodni temu sześciu sędziów zażądało zakończenia kadencji przez Julię Przyłębską.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek wieczorem, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. "To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją" - powiedział prezydent w wieczornym orędziu.

W sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia b. szef PO Grzegorz Schetyna zapytany jak ocenia decyzję prezydenta, odparł: "Ta decyzja mi się nie podoba. To jest nie tylko umycie rąk, ale jest to dalsze przesunięcie możliwości sięgnięcia po środki europejskie przez polskie firmy, polskich przedsiębiorców, przez samorządy na polskie inwestycje, na stabilizacje sytuacji polskiej gospodarki".

"Prezydent mógł podpisać ustawę i skierować do Trybunału; przecież ma taką formułę" - zauważył Schetyna. "Wiemy, jak to będzie wyglądać. Najszybciej jest to 3-4 miesiące. To byłby tryb ekspresowy rozwiązania tej sprawy" - podkreślił polityk PO.

Narracja opozycji o TK jest znana. Kaczyński z Ziobrą mają tam swoich ludzi i wpływ na ważne sprawy

Jak ocenił, Trybunał Konstytucyjny "dzisiaj jest areną przede wszystkim konfliktów i wojen wewnętrznych". "Przypomnę, że parę tygodni temu sześciu sędziów zażądało zakończenia kadencji przez Julię Przyłębską. W najbliższych dniach będziemy świadkami walki wewnątrz Trybunału odnośnie decyzji, która ma zostać podjęta" - zaznaczył Schetyna. Jego zdaniem "decyzję będą podejmować prezes PiS Jarosław Kaczyński z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, którzy mają tam swoich ludzi i politycznym wpływem decydować o przyszłości w ważnej sprawie". "Dlatego dojdzie do totalnego politycznego pata i nie będzie żadnych rozstrzygnięć" - oświadczył.

Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz mówił, że "żyjemy w systemie ustrojowym, w którym jedynym podmiotem uprawnionym do definitywnego rozstrzygnięcia tego, czy akt prawny jest zgodny z Konstytucją, czy nie jest zgodny jest Trybunał Konstytucyjny". Przypomniał, że "prezydent już wcześniej sygnalizował, że niektóre zapisy tej ustawy budzą jego zastrzeżenia". "Zgodnie z formą ustrojową, w jakiej żyjemy, skierował w stronię Trybunału" - zaznaczył.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewcz zauważył, że "pan prezydent korzysta ze swoich prerogatyw i absolutnie to szanujemy". "Nigdy nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie wypowiadał się w taki sposób, że prezydent musi coś zrobić " - dodał wiceminister. Zwrócił uwagę, że prezydent "ma określone możliwości co do procesu legislacyjnego oraz jego zakończenia i z tego skorzystał". Podkreślił, że "uczynił to bez zbędnej zwłoki". "Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego" - dodał.

Poseł Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) również podkreślił, że prezydent Andrzej Duda sugerował od początku, że ma zastrzeżenia, co do konstytucyjności noweli ustawy o SN. Przypomniał, że "jednym punktów, które były oczywiste, było to, że Izba Dyscyplinarna - jakby się nie nazywała - i dyscyplina sędziów ma być przeniesiona do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co ewidentnie nie jest zapisane w konstytucji".

Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli posłowie PiS, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br. Senat w końcu stycznia wprowadził do niej 14 poprawek, które w ostatnią środę Sejm odrzucił. Wówczas nowelizacja trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent podkreślił w piątkowym orędziu, że był i jest zwolennikiem kompromisu. Zapewnił, że zależy mu na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki, dlatego nie zdecydował się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ostatnich dniach uchwalił polski parlament.

"Ale jako Prezydent RP stoję na straży konstytucji i dbam o bezpieczeństwo prawne obywateli. Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją" - przekazał prezydent.

Ocenił też, że "w praktyce nie opóźni to wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ do tego niezbędne jest podjęcie dalszych działań i decyzji, w tym kolejnych aktów prawnych, które przewiduje porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską - co i tak wymaga czasu".

"Świadomy powagi sprawy zwracam się z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i prace nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków" - powiedział prezydent.