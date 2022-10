Schetyna o konstruktywnym wotum nieufności: to dzisiaj trudny projekt do zrealizowania

To jest trudny pomysł do zrealizowania dzisiaj, na tym etapie - powiedział we wtorek były szef PO Grzegorz Schetyna o pomyśle lidera Polski 2050 Szymona Hołowni konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu.

Hołownia w ubiegłym tygodniu powiedział, że opozycja powinna zaproponować konstruktywne wotum nieufności i już dziś zabrać obecnemu rządowi "kluczyki do tego samochodu, którym jest państwo". Jego zdaniem powinno się przekonać "10 posłów z tamtej strony, że to jest czas, żeby się ewakuować, wyjść i powiedzieć Polakom: mamy prosty pomysł - rząd ocalenia narodowego, nadziei narodowej na trudną zimę i na 6 miesięcy". Pytany we wtorek kto mógłby zostać kandydatem opozycji na premiera, Hołownia zastrzegł, że "na pewno nie chodzi o niego", ale powinien być to polityk.

"To jest trudny pomysł do zrealizowania dzisiaj, na tym etapie, myślę, dlatego, że jak tak obserwuję klub PiS jest dosyć zintegrowany i trudno byłoby pozyskać dziesięciu - kilkunastu posłów z tego klubu do takiego projektu" - powiedział w Schetyna w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Podkreślił, że taki wniosek o odwołanie rządu zawsze musi być ustalony przez wszystkie środowiska opozycyjne - wszystkie kluby parlamentarne i koła. "To nie będzie łatwe, ponieważ jest tu sporo różnic i wydaje mi się, że on na dzisiaj jest trudny do zrealizowania, tak na prawdę niemożliwy" - ocenił.

Pytany, czy nie jest problemem kwestia kandydata na premiera, odpowiedział, że na pewno jest. "Szczególnie, że w tej sytuacji ten wniosek wymaga kilkudziesięciu podpisów. Mógłby być złożony - czy musiałby być złożony - z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej. Wtedy - co oczywiste - kandydatem na premiera byłby przewodniczący Platformy" - powiedział Schetyna.

"Jeżeli nie ma takiego sygnału z Platformy Obywatelskiej, że jest otwartość na rozmowy o tym (...) Nie widzę tutaj... Wydaje się, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby o tym rozmawiać" - stwierdził. Według Schetyny opozycja potrzebuje jeszcze trochę czasu, "żeby się zintegrować i taki wniosek - i przygotowanie do zwycięskich wyborów - przygotować".

Szymon Hołownia powiedział we wtorek w Polsat News, w kontekście swej propozycji złożenia wniosku o wotum nieufności dla rządu, że on nie musi być premierem w tym rozdaniu, ale powinien to być polityk, gdyż rząd czysto ekspercki miałby za słaby mandat. Wyraził przekonanie, że jest osoba zdolna połączyć środowiska polityczne.

Zgodnie z konstytucją konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów Sejm wyraża większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231). Wniosek musi zgłosić co najmniej 46 posłów i wskazać imiennie kandydata na nowego premiera. Głosowanie nad takim wnioskiem odbywa się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od jego złożenia.