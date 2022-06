Schetyna o KPO: głosowanie nad poprawkami Senatu będzie pierwszym sprawdzianem dla rządu

Głosowanie w Sejmie nad senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym będzie pierwszym sprawdzianem dla rządu - ocenił w piątek b. lider PO Grzegorz Schetyna. Stwierdził też, że Komisja Europejska nie da się oszukać w kwestii przestrzegania przez Polskę zasad praworządności.

W środę Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. W czwartek w Warszawie gościła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, a później z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszyscy troje wspólnie spotkali się też z mediami. Szefowa KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

Schetyna, były lider PO i b. minister spraw zagranicznych, ocenił, że Komisja Europejska "bardzo starannie przygotowuje się" się do uruchomienia pieniędzy z Funduszu Odbudowy. "Te kamienie milowe nazwane po imieniu są czymś bardzo ważnym, kluczowym i krytycznym dla całego procesu. Nie będzie tych pieniędzy w polskich przedsiębiorstwach, w polskich samorządach jeżeli nie zrealizujemy oczekiwań Komisji Europejskiej" - powiedział Schetyna dziennikarzom w Sejmie.

Jego zdaniem, to "spory problem dla rządu". "Jak widzę i słyszę wypowiedzi niektórych ministrów, to (mam wrażenie), iż (rząd) uważa, że można wziąć pieniądze, a potem udawać, że nie rozumiało się punktów, które zostały przyjęte. To wszystko pokazuje amatorszczyznę tego rządu i nierozumienie jak ważne jest zbudowanie zaufania w relacjach z Komisją Europejską i sięgnięcie w stu procentach po te pieniądze" - stwierdził b. szef MSZ.

Zwrócił zarazem uwagę, że senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, musi zająć się jeszcze Sejm. "Jesteśmy po poprawkach Senatu i to wszystko wraca do Sejmu. Nie wiemy w jaki sposób to będzie rozstrzygane, nie wiemy czy poprawki Senatu nie zostaną wykorzystane przez Kaczyńskiego do rozgrywki wewnątrz koalicji, do rozgrywki z Ziobrą. To wszystko jest możliwe. Ale jedna zasada jest kluczowa - pieniądze leżą na stole, możemy po nie sięgnąć jeżeli zrealizujemy oczekiwania Komisji Europejskiej" - zaznaczył Schetyna.

Według niego, "wszystko jest otwarte". "Ważne jest, że Komisja Europejska nie da się oszukać i że praworządność w Polsce jest rzeczą ważną nie tylko dla nas tutaj, ale także dla Komisji Europejskiej" - podkreślił b. lider PO. Dodał, że głosowanie nad senackimi poprawkami w Sejmie będzie "pierwszym sprawdzianem" dla rządu. "Rząd wie o tym, że musi przyjąć warunki położone na stole przez Komisję Europejską, nie ma alternatywy" - ocenił.

Schetyna został też zapytany o czwartkowe sugestie premiera Morawieckiego, że to opozycja przekonała "niektórych urzędników w Brukseli", że dochodzi do łamania praworządności w Polsce. "To jest taka narracja, którą (politycy PiS) stosują, żeby manipulować swoimi wyborcami" - stwierdził. Wyraził nadzieję, że wyborcy "nie kupią" tego typu narracji.

Ursula von der Leyen, pytana o warunki, które Polska musi spełnić do uruchomienia pieniędzy z Funduszu Odbudowy, wskazała m.in. na konieczność zniesienia Izby Dyscyplinarnej i zastąpienia jej niezawisłym sądem. Według niej, wycofane muszą zostać też "kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne", a sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej mają prawo, by ich sprawy zostały poddane rewizji przez nową izbę". "Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w tzw. kamienie milowe muszą zostać wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane" - zastrzegła przewodnicząca KE. Dodatkowo - zaznaczyła von der Leyen - "Polska musi do końca 2023 roku wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie do tego czasu zostaną przywróceni na swoje stanowiska".

Senat przyjął w środę wieczorem jednogłośnie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu. Do ustawy wprowadził blisko 30 poprawek wypracowanych na posiedzeniu senackich komisji. Teraz poprawkami zajmie się Sejm. Poprawki przewidują m.in. uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody.