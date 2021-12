Schetyna: trzeba i warto zrobić wiele żeby powstała komisja śledcza ds. Pegasusa

Trzeba i warto zrobić wiele, żeby powstała komisja śledcza ds. Pegasusa; spotkamy się na pewno z próbą zrobienia wszystkiego ze strony PiS, żeby ta komisja nie powstała - mówił w czwartek były lider PO Grzegorz Schetyna.

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, oprogramowaniem Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

We wtorek szef PO Donald Tusk zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie wnosić o powołanie sejmowej komisji śledczej, która zbada wykorzystywanie systemu Pegasus przeciwko opozycji, a także zapowiedział powołanie analogicznej nadzwyczajnej komisji w Senacie.

Schetyna w czwartek w radiu TOK FM stwierdził, że trzeba i warto zrobić wiele, żeby powstała komisja śledcza. "No, ale zderzymy się tutaj na kilku poziomach z większością parlamentarną; niewielką wprawdzie, ale jednak większością PiS-owską i zderzymy się z takim oporem materii. Mówię tu o prezydium Sejmu, marszałek (Elżbiecie) Witek. Spotkamy się na pewno z próbą zrobienia wszystkiego ze strony PiS, żeby ta komisja nie powstała, bo jej praca, analiza tych wszystkich rzeczy, o których słyszymy i wnioski, do których by pewnie doszła są rujnujące dla państwa PiS" - powiedział polityk PO.

Poseł był też pytany o wypowiedź lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, który zasugerował, że jego ugrupowanie poprze powołanie komisji ws. podsłuchów, jeśli PO wspomoże Kukiz'15 przy powołaniu komisji ws. marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by "uciąć raz na zawsze spekulacje i oczyścić Pana Marszałka z pomówień o łapownictwo".

Schetyna ocenił, że ta propozycja pokazuje brak zrozumienia sytuacji. "Ja bym tych rzeczy nie łączył, to są zupełnie inne sprawy" - zaznaczył. Wskazał, że chodzi o zakup systemu Pegasus, który jest wykorzystywany do walki z międzynarodowym terroryzmem, aby służył do inwigilowania opozycji politycznej oraz "prawników czy prokuratorów, którzy są "nie na rękę obecnej władzy".

"Nie można tych rzeczy łączyć. Jeżeli Paweł Kukiz chce i opowiada się za pełną przejrzystością i praworządnością naszego kraju i państwa, to powinien absolutnie podnieść rękę za naszym wnioskiem. To jest coś oczywistego" - podkreślił Schetyna.

B. lider PO poruszył też kwestię ponownego wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu, który prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Senatu. "Jestem przekonany, że jeżeli sprawy prawne są w porządku (...), to głosowanie się odbędzie" - odpowiedział.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w środę o kwestię powołania komisji śledczej odparł, że nie widzi powodów, aby w tej chwili miała powstawać jakaś specjalna komisja. "Każdy, kto może, składa zawiadomienie do prokuratury, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości nielegalnego działania. Natomiast przypomnę, że również w ramach obecnego polskiego porządku prawnego, ale również porządku prawnego innych krajów UE, możliwe jest podejmowanie działań operacyjnych za odpowiednimi zgodami i tylko w takich przypadkach" - powiedział.

Według Citizen Lab, do telefonu Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Wcześniej badacze informowali o inwigilacji Pegasusem mec. Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek, nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślono, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, odnosząc się do doniesień ws. Pegasusa, podkreślił, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd". Jak dodał, "sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieuprawnione".