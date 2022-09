Schetyna: w okolicach przełomu roku powinien być gotowy blok opozycyjny na wybory

Jestem przekonany, że w okolicach przełomu roku opozycja będzie gotowa, żeby przedstawić podstawę programową, skład personalny, organizacyjny, środowiskowy i polityczny pomysłu na wybory w 2023 r. - powiedział w poniedziałek były lider PO Grzegorz Schetyna.

W Programie III Polskiego radia Schetyna był pytany o ewentualne możliwości porozumienia ugrupowań opozycyjnych przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

"Jestem politykiem, który szuka tego, co powinno łączyć, a nie tego, co dzieli" - przyznał poseł KO. Dlatego, jak ocenił, "nie jest dobrze jeśli znajduje się tematy, które mogą podzielić, a taki jest stosunek do aborcji".

Schetyna został zapytany, czy w ten sposób krytykuje lidera PO Donalda Tuska, który w ubiegłym tygodniu zasugerował, że na listach PO nie będzie osób, które nie akceptują stanowiska w sprawie dopuszczalności aborcji do 12. tygodnia ciąży.

"Uważam, że trzeba zbudować to, co łączy, co może połączyć ugrupowania opozycyjne, ale każde środowisko ma prawo do precyzowania własnego programu, z którym idzie do wyborów" - wyjaśnił były przewodniczący PO. "Jednak podstawę programową trzeba znaleźć wspólną" - dodał.

Przyznał, że wspólne elementy programowe opozycji wciąż nie są sformułowane. "Będziemy się starali przedstawić taką podstawę programową, która będzie zaakceptowana przez większość, albo przez wszystkie partie demokratycznej opozycji" - zapowiedział.

Poinformował, że rozpoczynają się rozmowy o pakcie senackim, w ramach których "ten rok będzie decydował o wszystkim". Podobne rozmowy, dodał, będą dotyczyć Sejmu.

"Trzeba cierpliwie, konsekwentnie budować przekonanie, że nie ma alternatywy do tego, żeby opozycja poszła razem" - podkreślał Schetyna. "Polacy nam tego nie wybaczą, jeśli razem nie znajdziemy porozumienia i nie pójdziemy razem do tych wyborów" - dodał.

W opinii Schetyny fundamentem porozumienia powinny być partie należące do Europejskiej Partii Ludowej (EPP), czyli Platforma Obywatelska i PSL.

"Powinniśmy rozmawiać z Szymonem Hołownią, powinniśmy się rozszerzać o inne środowiska, współpracować ze środowiskami samorządowymi. Temu będzie poświęcona polityczna jesień i jestem przekonany, że w okolicach przełomu roku opozycja będzie gotowa, żeby przedstawić podstawę programową i skład personalny, organizacyjny, środowiskowy, polityczny pomysłu na wybory 2023" - powiedział Schetyna.

Lider PO Donald Tusk w ub. tygodniu, podczas Campusu Polska Przyszłości, mówił, że aborcja powinna by decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratora czy działacza partyjnego. Zapowiedział, że pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponowany zostanie Sejmowi projekt ustawy zakładającej, że aborcja do 12. tygodnia ciąży to decyzja wyłącznie kobiety.