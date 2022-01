Schmidt: program "Maluch plus" w żaden sposób nie jest zagrożony

Program "Maluch plus" w żaden sposób nie jest zagrożony i nie zostanie wycofany. Pieniądze na jego realizację płyną z rządowego programu i z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z Krajowego Programu Odbudowy – powiedziała sekretarz stanu w MRiPS Anna Schmidt. Nabór wniosków ruszy w lutym.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie rozpatrzyła sprawozdania Rady Ministrów z realizacji w 2020 r. ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

W czasie posiedzenia sekretarz stanu w MRiPS Anna Schmidt pytana była o przyczyny braku na stronie resortu informacji o programie "Maluch plus". Podkreśliła, że "program w żaden sposób nie jest zagrożony" i - jak zaznaczyła - "nie zostanie wycofany".

"W ślad za tym co obiecywaliśmy, przyjmując bardziej ambitne cele, będziemy chcieli dążyć do zwiększenia poziomu użłobkowienia. Do tej pory to był program jednoroczny, a teraz planujemy uruchomienie programu w perspektywie kilkuletniej" - powiedziała Schmidt.

"Środki, które płyną w ramach rządowego programu +Maluch plus+ planujemy połączyć ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i Krajowego Programu Odbudowy. Czekamy więc na uruchomienie tamtych środków. Stąd brak informacji na stronach ministerstwa i brak naboru pod koniec ubiegłego roku, jak to bywało w minionych latach" - wyjaśniła minister Schmidt.

Przyznała, że brak informacji był jedynie niedopatrzeniem.

Program "Maluch plus" ruszy w lutym br. - powiedziała prezes Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka, powołując się na słowa minister rodziny Marleny Maląg.

Zwróciła uwagę, że nie da się zmusić samorządów, żeby wnioskowali o utworzenie żłóbków.

"Część samorządów chyba nie zdaje sobie sprawy, że jeśli dziecko odpłynie do innego żłobka, np. do najbliższej miejskiej miejscowości, bo na terenie gminy wiejskiej, gdzie mieszkają jego rodzice nie ma żłobka, to w ślad za tym odpłynie ze szkoły podstawowej, a więc z systemu edukacji w danej gminie" - oceniła Schmidt.

Zaznaczyła, że "rząd daje pewne narzędzia, natomiast samorząd jest niezależny, chroniony konstytucyjnie". "My nie możemy zmusić wójtów, żeby tworzyli takie miejsca i zachęcali rodziców, żeby zostawiali tam swoje dzieci" - dodała.

Program "Maluch plus" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.