Schreiber o bezkarności urzędniczej w specustawie: nie dotyczy przywłaszczenia korzyści majątkowej bądź osobistej

Wyłączenie odpowiedzialności karnej urzędnika publicznego zapisane w projekcie specustawy nie dotyczy przywłaszczenia korzyści majątkowej bądź osobistej, zapisy te odnoszą się do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru - podkreślił szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Sejm we wtorek przed południem przystąpił pierwszego czytania rządowego projektu dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy. Wcześniej, na początku posiedzenia posłowie opozycji zwracali uwagę na zapisy w projekcie dotyczące bezkarności urzędniczej za czyny popełnione m.in. w czasie stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii COVID-19.

Michał Urbaniak (Konfederacja) wnioskował bezskutecznie o zamknięcie posiedzenia Sejmu. Mówił, że to, co wrzucono projektu ustawy o pomocy Ukraińcom "to jest jakiś skandal".

"Znowu próbujecie wpisać sobie do ustawy +bezkarność plus+, do ustawy, która ma pomagać i usystematyzować prace z uchodźcami z Ukrainy chcecie po prostu przykrywać brudne interesy swoich kolegów. Chcecie wpisać do ustawy informacje o tym, że przy pomocy przy pandemii, przy walce z pandemią, jeśli ktoś popełnił przestępstwo to nie popełnił przestępstwa, to jest skandal i takie rzeczy nie powinny być w tym Sejmie procedowane" - powiedział poseł Konfederacji.

Na te zarzuty odpowiedział szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber, który stwierdził, że to "wygadywanie bzdur". Mówił, że zapisy w projektowanej specustawie dotyczące wyłączenia odpowiedzialności karnej nie dotyczą przywłaszczenia korzyści majątkowej bądź osobistej.

Według niego, zapisy te odnoszą się do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

"Te zapisy, które podnoszą w art. 231 i 296 Kodeksu karnego są z wyłączeniem paragrafu 2, a więc z wyłączeniem przywłaszczenia korzyści majątkowej bądź osobistej, nie odnoszą się do tej sytuacji. A do kogo się odnoszą w takim razie w szczególności, co jest także zapisane w tej ustawie? Do pracowników samorządowych na podstawie wyboru" - powiedział Schreiber.

"Zastanówcie się państwo naprawdę czasem zaczniecie krzyczeć, atakować i rzucać oskarżenia bez pokrycia" - zwrócił się do posłów opozycji Schreiber.

W projekcie ustawy ws pomocy uchodźcom z Ukrainy dodaje się do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych artykuł na mocy którego sprawca, w szczególności pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru, nie popełnia przestępstwa przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, czy działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego oraz nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych czyn, jeżeli miał miejsce w czasie: trwania wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium: Polski, państwa członkowskiego UE, NATO, innego państwa graniczącego z Polską lub okupacji na tych terytoriach oraz obowiązywania na obszarze Polski stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, a sprawca działał w celu: ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości, lub dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Warunkiem jest, że korzyść uzyskana lub w sposób uzasadniony oczekiwana przewyższa negatywne skutki wynikające z naruszenia prawa przez sprawcę, oraz uzyskanie korzyści lub jej uzasadnione oczekiwanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione, jeżeli czyn nie zostałby popełniony. Podobny przepis wprowadzany jest do Prawa przedsiębiorców.

Wśród pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru są m.in. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i członkowie zarządu powiatu, marszałek, wicemarszałek i pozostali członkowie zarządu województwa.

Rządowy projekt specustawy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z proponowanymi zmianami, ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli również po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany, będą mogli podjąć tutaj pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia będzie obowiązywał na tych samych zasadach, co Polaków, a za świadczenia medyczne da Ukraińców zapłaci NFZ. Zgodnie z projektem ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz uczelniach. Zmiany umożliwiają powołanie dodatkowe oddziałów szkołach, które zapewnią edukację dla obywateli Ukrainy. Także ukraińscy nauczyciele akademiccy będą mogli zostać zatrudnieni na polskich uczelniach.

Projekt przewiduje też wypłatę świadczenia osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z propozycją dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.