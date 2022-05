Schreiber: smutne, że posłowie opozycji nawet nie chcą dyskutować o propozycji zmian w konstytucji

Smutne, że posłowie opozycji nawet nie chcą dyskutować o propozycji zmian w konstytucji - stwierdził minister w KPRM, poseł Łukasz Schreiber, który jako przedstawiciel wnioskodawców odpowiadał na pytania posłów w debacie podczas pierwszego czytania złożonego przez PiS projektu zmian w konstytucji.

Projekt zakłada m.in. wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP. Wprowadza także do konstytucji przepisy dotyczące przejmowania na rzecz Skarbu Państwa majątku osób i podmiotów, który jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej na terytorium Polski. Projekt został przygotowany i złożony w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Schreiber, jako przedstawiciel wnioskodawców w czwartek najpierw przedstawił w Sejmie projekt, a następnie pod koniec debaty odpowiadał na pytania posłów. Ocenił, że posłowie opozycji "na każdy możliwy sposób udowadniali dlaczego jest dobrze nic nie robić" i "usprawiedliwiali na każdy możliwy sposób to, by państwo polskie nie mogło zyskać dodatkowych argumentów w tej walce, którą toczy".

"To jest smutne, że w tak wielu wystąpieniach raczej staraliście się usprawiedliwić na różny sposób działania Putina zamiast wesprzeć tę inicjatywę" - powiedział zwracając się do posłów opozycji. A najsmutniejsze jest to - dodał - że posłowie opozycji nawet nie chcą o projekcie dyskutować. Nawiązał w ten sposób do złożonego przez KO wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian w konstytucji.

Schreiber odniósł się też do stwierdzenia posła Lewicy Marcina Kulaska, że "nie zmienia się konstytucji z wrogami konstytucji". "To jest oczywiście stwierdzenie, które zamyka jakąkolwiek dyskusję" - powiedział. "To jest najbardziej przerażające, że nawet w tak trudnym dla państwa momencie, w sytuacji toczącej się wojny za naszymi granicami, stawiacie takie tezy" - dodał.

Stwierdził też, że symptomatyczne jest "obarczanie w tej dyskusji rządu winą za inflację". "Jasne, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny z inflację na całym świecie, każdy oczywiście to rozumie" - ironizował.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji został złożony w Sejmie 7 kwietnia. Zawiera on zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Obecnie - zgodnie z art. 216. ust. 5 konstytucji - nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z kolei art. 47 konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.