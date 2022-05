Schreiber: wierzę, że Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się projektem zmian w konstytucji

Projektowi zmian w konstytucji został już nadany numer druku i wierzę w to, że Sejm na najbliższym posiedzeniu się nim zajmie - powiedział we wtorek minister w KPRM, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Schreiber pytany był we wtorek w radiu RMF FM o to, co dalej z projektem zmian w konstytucji. Minister przypomniał, że 21 marca została przedstawiona zapowiedź tego projektu, a następnie 7 kwietnia projekt ten został wysłany do Sejmu i złożony do laski marszałkowskiej. "I po 30 dniach mógł w ogóle zacząć być procedowany" - dodał Schreiber.

Poinformował, że temu projektowi został już nadany numer druku. "Ja wierzę w to, że Sejm zdecyduje się nim zająć na najbliższym posiedzeniu" - zaznaczył Schreiber. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 25-26 maja.

PiS złożył w Sejmie 7 kwietnia projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.

Projekt zmian konstytucji może złożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent; pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od złożenia projektu. Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów.

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów pytany był też, czy PiS będzie chciało w tej kadencji zmienić ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. "Na tę chwilę takie prace się nie toczą" - odpowiedział minister w KPRM.

"Ja o takiej decyzji nie wiem, żeby zapadła, a to, że się toczą różne rozmowy, to jest inna sprawa i co z nich wyniknie, to zobaczymy" - podkreślił Schreiber.

Zgodnie z prawem wyborczym, do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych; w wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. W wyborach do Senatu od 2011 r. wybiera się 100 senatorów w 100 jednomandatowych okręgach. Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko 1 kandydata w danym okręgu.