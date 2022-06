Ścigaj: może Michał Wójcik zamiast bawić się w przepychanki przyspieszy prace w kwestii sędziów pokoju

Może minister Michał Wójcik zamiast bawić się w jakieś przepychanki przyspieszy prace w kwestii sędziów pokoju – stwierdziła we wtorek minister w KPRM Agnieszka Ścigaj odnosząc się do zarzutu Wójcika, jakoby "mentalnie" była wciąż w opozycji.

W rozmowie w Programie Pierwszym Polskiego Radia Ścigaj (koło poselskie Polskie Sprawy) oświadczyła, że wspierany przez Kukiz'15 i złożony jesienią ub. roku w Sejmie przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy wprowadzającej instytucję sędziów pokoju, powinien być jak najszybciej procedowany.

"Oczekujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przyspieszy te prace, bo on (projekt ustawy o sędziach pokoju - PAP) jest bardzo palący. Trzeba jak najszybciej wdrożyć ten projekt. (…) Pawłowi Kukizowie obiecałam, że też będę popierać ten projekt" - podkreśliła.

Odnosząc się do zarzutów wiceprezesa Solidarnej Polski i ministra w KPRM Michała Wójcika, jakoby będąc ministrem w rządzie Zjednoczonej Prawicy pozostawała jednocześnie w opozycji do niego, Ścigaj powiedziała: "Może pan minister zamiast bawić się w jakieś przepychanki weźmie się do pracy i przyspieszy, i nie będzie żadnej dyskusji, a ja mu zadeklarowałam pomoc i współpracę przy tym projekcie".

Ścigaj pytana w ubiegły piątek w Radiu Zet o postulat Kukiz'15 w sprawie wprowadzenia instytucji sędziów pokoju zapewniła, że nadal popiera ten projekt. Pytana, czy w takim razie poprze wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, który zapowiada Paweł Kukiz, jeśli taki projekt nie zostanie wprowadzony do 15 września, odparła: "Absolutnie, w kwestii postulatów Kukiz'15 nic się u mnie nie zmieniło. Ramię w ramię z Pawłem Kukizem będę walczyć o te postulaty". Dopytywana, czy jeśli za jakiś czas pojawi się wniosek o odwołanie Ziobry, będzie za nim głosowała, Ścigaj odpowiedziała:, "jeśli nie pojawi się realizacja projektu sędziów pokoju".

Odnosząc się d tej wypowiedzi Wójcik napisał na Twitterze: "Najwyraźniej p. minister A. Ścigaj jeszcze mentalnie siedzi w opozycji, skoro grozi wotami nieufności innym członkom rządu. Dobra rada p. minister - w rządzie się ciężko pracuje, a nie lansuje".

Kwestia wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta wpłynął do Sejmu na początku listopada ub. roku.

Zgodnie z tą propozycją, sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które - jak mówił prezydent - stanowią utrapienie i blokują sądy rejonowe. Sędziowie pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

W maju, po spotkaniu w KPRM, Paweł Kukiz poinformował, że powstanie zespół z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości i Kukiz'15 ws. rozwiązań dotyczących sędziów pokoju, tak aby - jak wówczas mówił - "wyjaśnić wszelkie rozbieżności" i aby ustawa dotycząca powołania tej instytucji "mogła być uchwalona do najpóźniej końca roku".

W ubiegłym tygodniu Kukiz oświadczył, że jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie będzie porozumienia w sprawie sędziów pokoju i odpowiednie przepisy nie zostaną uchwalone, to on pójdzie do opozycji z propozycją złożenia wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Ścigaj zdobyła mandat poselski w wyborach 2019 r. startując jako przedstawicielka Kukiz'15 z listy PSL, z którym ugrupowanie to wtedy współpracowało. Po tym, gdy jesienią 2020 r. PSL zakończyło tę współpracę, Ścigaj nie weszła do utworzonego wówczas koła Kukiz'15, została posłanką niezrzeszoną. Wiosną 2021 r. powstało koło Polskie Sprawy, które stworzyli wówczas: Ścigaj, ówczesny polityk Porozumienia Andrzej Sośnierz i związany z Kukiz'15 Paweł Szramka, później dołączył do koła były poseł PiS Zbigniew Girzyński.

W ubiegłym tygodniu Ścigaj została powołana na funkcję ministra-członka Rady Ministrów, ma zajmować się szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej, również w związku z przebywającymi w Polsce uchodźcami z Ukrainy.