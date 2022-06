Ścigaj: porozumienie koła Polskie Sprawy z PiS dotyczy współpracy z rządem w zakresie bezpieczeństwa

Współpracę z rządem w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania destabilizacji państwa zakłada porozumienie pomiędzy kołem Polskie Sprawy a PiS - powiedziała nowa minister w KPRM, przewodnicząca koła Agnieszka Ścigaj. Zastrzegła, że porozumienie nie zawiera zapisów o głosowaniu razem z PiS za każdym razem.

Ścigaj została zapytana na czwartkowej konferencji prasowej o szczegóły porozumienia koła Polskie Sprawy z PiS.

Minister wskazała, że po wybuchu wojny na Ukrainie, koło Polskie Sprawy zadeklarowało, że będzie współpracowało z rządem w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, a także przeciwdziałania destabilizacji państwa. "I porozumienie to obejmuje" - powiedziała.

Stwierdziła, że porozumienie z PiS jest "bardzo proste" i nie ma żadnych innych zapisów szczegółowych. Wyjaśniła, że nie ma w nim także zapisów o lojalnym głosowaniu z PiS w każdym głosowaniu w Sejmie. "Co do zasady, będąc w rządzie i uczestnicząc w pracach rządowych nad różnymi aktami prawnymi, będę starała się głosować za tymi ustawami. Natomiast to porozumienie tego nie obejmowało i wydaje mi się, że nie było też takiego oczekiwania" - powiedziała Ścigaj.

Jak przekazał wcześniej PAP sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, podpisane przez PiS porozumienie z kołem Polskie Sprawy dotyczy wspierania rządu do końca kadencji. Klub PiS nie będzie na razie poszerzany. "Porozumienie z kołem Polskie Sprawy dotyczy wspólnych głosowań, wspólnych propozycji programowych, ogólnie szeroko rozumianego wspierania rządu" - powiedział i jest podobne do porozumienia z Kukiz'15, które zostało podpisane w ubiegłym roku.

Czteroosobowe do środy koło Polskie Sprawy tworzyli obok Ścigaj także: Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Paweł Szramka. Poseł Szramka poinformował w środę, że zrezygnował z członkostwa w tym kole i ogłosił, że zostanie posłem niezrzeszonym. Ścigaj w środę została powołana na funkcję ministra-członka Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Ścigaj będzie w rządzie zajmować się szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej, również w związku z przebywającymi w Polsce uchodźcami z Ukrainy.