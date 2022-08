"SE": Porozumienia sierpniowe miały fundamentalne znaczenie

Obalić taki system drogą pokojową, bez przemocy, system, który dysponował bronią jądrową i bez mrugnięcia okiem doprowadził do wymordowania milionów, którego narzędziem były terror i strach – to wielki triumf polskości – powiedział wicepremier Piotr Gliński w środowym "Super Expressie".

W opublikowanym w środowym "Super Expressie" wywiadzie wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że porozumienia sierpniowe miały znaczenie fundamentalne dla naszego państwa i narodu, ale ich znaczenie wykraczało daleko poza granice Polski.

"To były wydarzenia, których nikt się nie spodziewał, a które zmieniły losy świata. Doprowadziły bowiem - w dłuższej perspektywie - do obalenia komunizmu. Ja sam urodziłem się w czasach komunizmu, żyłem w nim i miałem poczucie, że on zawsze już będzie trwał. To były długie lata utraconych szans rozwojowych dla Polski, dla całych pokoleń" - powiedział Piotr Gliński.

Przypomniał okres "Solidarności", "czas wielkiej nadziei, wielkiego czynu, wielkiej przemiany". W jego opinii ta zmiana była tak głęboka, że nawet mimo wprowadzenia stanu wojennego nie był możliwy powrót do czasów sprzed sierpnia 1980 r.

"To, że wydarzenia o tak wielkim znaczeniu historycznym, miały miejsce w Polsce, to powód do wielkiej dumy. To było zjawisko absolutnie oddolne, wielki polski fenomen, który wyrastał wprost z naszej kultury, z naszej historii, z naszych wartości" - stwierdził wicepremier.

Wskazał także na pokojową drogę przemian, która według niego związana była z chrześcijaństwem.

"Obalić taki system drogą pokojową, system, który dysponował bronią jądrową i bez mrugnięcia okiem doprowadził do wymordowania milionów ludzi (ponad stu milionów ludzi na całym świecie), którego narzędziem był terror i strach - to było gigantyczne osiągnięcie naszego narodu. To wielki triumf polskości" - powiedział wicepremier Gliński.